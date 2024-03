Praca i finanse Ile czasu zajmuje oszczędzanie na pierwszy dom w UK – z depozytem 5%, 10% i 25%

Kupno swojego pierwszego domu w Wielkiej Brytanii wymaga zgromadzenia odpowiedniej ilości oszczędności, które posłużą jako depozyt przy braniu kredytu hipotecznego – ile dokładnie to zajmuje?

Jeśli chcesz kupić dom na Wyspach, potrzebujesz depozytu hipotecznego. Jest to kwota gotówki, którą wpłacasz z góry przy zakupie nieruchomości, a kredyt hipoteczny pokrywa resztę kosztów domu. Kupując dom, najlepiej jest mieć jak największy depozyt, ponieważ będziesz musiał mniej pożyczać i będziesz mieć dostęp do tańszych ofert kredytów hipotecznych, co jest sprawą oczywistą.

Ile trzeba oszczędzać na własne cztery kąty?

Na łamach portalu informacyjnego „The Daily Mirror”, Alice Haine, analityczka finansów osobistych w Bestinvest, uporządkowała niektóre kwestie w tym zakresie. Zwróciła uwagę, iż ceny domów są obecnie wysokie i mieszkańcy Wysp oszczędzający na pierwszy dom stoją przed „ogromnym wyzwaniem”. Niemniej, warto się przyjrzeć temu tematowi — w sposób konkretny i przejrzysty, zwracając uwagę na twarde liczby. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie ile czasu (i rzecz jasna pieniędzy!) trzeba poświęcić, aby zebrać odpowiednią kwotę na depozyt kredytu hipotecznego.

Według danych UK’s House Price Index z listopada 2023 roku średnia cena domu w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 284 950 funtów. Oznacza to, że w przypadku depozytu w wysokości 10% potrzebujesz uzbierać kwotę 28 495 GBP, a w przypadku depozytu 5% potrzebujesz tylko 14 247,50 GBP. Depozyt w wysokości 25% w przyjęciu takich założeń wyniósłby 71 237,50 GBP. Dodajmy, że w tym ostatnim przypadku, gdy depozyt sięgnie jednej czwartej wartość nieruchomości, można liczyć na bardziej preferencyjne warunki uzyskania pożyczki.

Oszczędzający na pierwszy dom stoją przed „ogromnym wyzwaniem”

Dane Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) wykazały, że typowe gospodarstwo domowe oszczędza około 180 funtów miesięcznie, a średnie oszczędności kształtują się na poziomie około 450 funtów miesięcznie.

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, analiza przeprowadzona przez Alice Haine wykazała, że osoby odkładające 180 funtów co miesiąc na przeciętny rachunek oszczędnościowy 3,17% musiałyby oszczędzać przez sześć lat, aby osiągnąć depozyt na poziomie 5%.

Odkładanie środków, które wystarczą na 10% depozytu, zajęłaby 11 lat, a osiągnięcie depozytu na poziomie 25% – już ponad 22 lata. A gdyby w szybszym tempie gromadzić oszczędności? Osobom, które są w stanie odłożyć 450 funtów miesięcznie, zebranie wystarczającej ilości na depozyt w wysokości 5% zajmie dwa i pół roku, 10% – cztery lata i 11 miesięcy, aby osiągnąć, a 25% – 11 lat (dwa razy szybciej!).

Jak działa Lifetime ISA?

Istnieje jeszcze jedna opcja, a mianowicie rządowy program Lifetime ISA (LISA), który został „specjalnie zaprojektowany”, aby pomóc młodym ludziom szybciej wejść na rynek nieruchomości. W jaki sposób działa?

– Oszczędzający w wieku od 18 do 39 lat mogą wpłacić do 4000 funtów rocznie na konto LISA, a rząd podwyższy ich składkę o 25%, co w rzeczywistości stanowi premię w postaci „darmowej gotówki” w wysokości do 1000 funtów rocznie — jak tłumaczy Haine

Oto jak prezentują się wyliczenia:

Przy oszczędzaniu 180 GBP miesięcznie na koncie oszczędnościowym 3,17%:

Depozyt 5% – 14 291 GBP – sześć lat

Depozyt 10% – 28 460 GBP – 11 lat

Depozyt 25% – 71 330 GBP – 22 lata i siedem miesięcy

Przy oszczędzaniu 450 GBP miesięcznie na koncie oszczędnościowym 3,17%:

Depozyt 5% – 14 555 GBP – dwa lata i siedem miesięcy

Depozyt 10% – 28 766 GBP – cztery lata i 11 miesięcy

Depozyt 25% – 71 788 GBP – 11 lat i jeden miesiąc

Przy oszczędzaniu 180 GBP miesięcznie na konto LISA:

5% depozytu – 14 655 GBP – pięć lat (inwestujesz 10 800 GBP, rząd dokłada 2700 GBP)

10% depozytu – 28 830 GBP – dziewięć lat (inwestujesz 19 440 GBP rząd dokłada 4860 GBP)

25% depozytu – 75 618 GBP – 19 lat (inwestujesz 41 040 GBP, rząd dokłada 10 260 GBP)

Przy oszczędzaniu 450 GBP miesięcznie na konto LISA:

5% depozytu – 15 453 GBP – trzy lata (inwestujesz 11 988 GBP, rząd dokłada 2997 GBP)

10% depozytu – 27 111 GBP – pięć lat (inwestujesz 19 980 GBP, rząd dokłada 4995 GBP)

25% depozytu – 75 865 GBP – 12 lat (inwestujesz 47 952 GBP rząd dokłada 11 988 GBP)