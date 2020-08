Huragan Francis już przyniósł powodzie i przerwy w dostawie prądu - a to dopiero początek [WIDEO]

Fot. Getty

Powodzie i przerwy w dostawie prądu - tak przywitał Wielką Brytanię huragan Francis. Niestety, najgorsze prawdopodobnie dopiero przed nami.

Niektóre części kraju, a szczególnie południowa Walia, od wczesnych godzin porannych walczą z podtopieniami i przerwami w dostawie prądu - choć centrum huraganu Francis dopiero przejdzie przez Wielką Brytanię.

W nocy i nad ranem zarejestrowano wiatr o prędkości 51 mil na godzinę, bardzo wysokie fale na morzu i silne opady deszczu oraz burze. Inżynierowie z West Country do godziny 6 rano odnotowali przerwy w dostawie prądu w ponad 120 domach. Niektóre obszary na zachodzie kraju - w tym Londyn - również zostały podtopione z powodu nocnych burz.

Met Office wydało żółte ostrzeżenia pogodowe, alarmujące o możliwych powodziach w wielu miejscach kraju oraz o bardzo silnych wichurach i burzach, które mogą spowodować znaczące szkody, zrywając trakcje energetyczne i powalając drzewa. Oczekuje się, że hHuragan Francis przyniesie wiatr, który będzie wiał z prędkością około 70 mil na godzinę. Policja ostrzega, że sytuacja na drogach może być dramatyczna z powodu lokalnych podtopień oraz śliskiej nawierzchni, a także przewróconych drzew blokujących przejazd.

Huragan Francis przyniósł powodzie i przerwy w dostawie prądu - ZOBACZ WIDEO:

Oczekuje się, że największe ulewy spadną w całej Irlandii Północnej i południowo-zachodniej Szkocji.

Na Twitterze pojawiły się relacje z pierwszego uderzenia huraganu Francis, w których użytkownicy pokazali, jakie szkody huragan już wyrządził w ich okolicy.

Podtopienia w Londynie:

