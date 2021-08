Od poniedziałku wszyscy w pełni zaszczepieni dorośli zostaną zwolnieni z obowiązku samo-izolacji. Ale jest jeden warunek

Ale będzie to możliwe po spełnieniu jednego warunku

Fot. Getty

Minister zdrowia ogłosi dziś przełomową decyzję ws. obowiązku poddania się samo-izolacji po kontakcie z osobą chorą na Covid-19. Z obowiązku tego mają zostać zwolnieni wszyscy w pełni zaszczepieni ludzie dorośli, ale... pod jednym warunkiem.

Ministerstwo Zdrowia doszło do wniosku, że 75 proc. wyszczepionych ludzi dorosłych to wystarczająco, aby przywrócić społeczeństwu wolność. Z tego też względu minister zdrowia Sajid Javid ogłosi dziś, że od najbliższego poniedziałku zniesiony zostanie obowiązek poddania się samo-izolacji dla wszystkich, w pełni zaszczepionych osób dorosłych, które weszły w bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19 (i otrzymały stosowne powiadomienie z aplikacji NHS Test and Trace). Jest jednak jeden warunek, jaki musi spełnić każda osoba dorosła, która chce uniknąć izolacji, a mianowicie musi ona być w stanie udowodnić, że przyjęła drugą dawkę szczepionki przynajmniej 14 dni przed wejściem w bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem.

Zwolnienie z samo-izolacji + zachęta do wykonania testu PCR

Zwolnienie z samo-izolacji nie oznacza jednak, że osoba powiadomiona o wejściu w bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19 ma żyć, jakby nigdy nic. Każdy dorosły, który otrzyma stosowne powiadomienie z aplikacji NHS, powinien po kilku dniach zrobić test PCR, aby wykluczyć, że złapał koronawirusa. Natomiast każda osoba, która otrzyma pozytywny wynik testu, będzie musiała poddać się kwarantannie – niezależnie od objawów choroby, wieku i statusu szczepienia.

Zniesienie obowiązku poddania się samo-izolacji nastąpi najprawdopodobniej od poniedziałku 16 sierpnia. Osoby, które na samo-izolację zostały wysłane przed tą datą, będą musiały pozostać w domu, ale nie dłużej, niż właśnie do najbliższego poniedziałku (chyba że otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa). - Przyjęcie dwóch dawek szczepionki zadziałało na naszą korzyść i pozwoliło nam bezpiecznie odzyskać utracone wolności. Od poniedziałku możemy zrobić kolejny ogromny krok w kierunku [powrotu do] normalnego życia, usuwając wymagania dotyczące samoizolacji dla osób, które są w pełni zaszczepione, a które miały kontakt z osobą z Covid-19. Jednak osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki, a uzyskały pozytywny wynik na koronawirusa, nadal będą musiały się odizolować – zaznaczył Sajid Javid.