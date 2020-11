Görlitz – ulubione miejsce hollywoodzkich gwiazd

artykuł sponsorowany

Kto spaceruje po Görlitz, romantycznym mieście przylegającym do polskiego Zgorzelca, może spotkać na przykład Wesa Andersona albo Kate Winslet. Podobnie jak wiele innych gwiazd Hollywoodu oni też już bywali tutaj nad Nysą Łużycką. Dzięki wyśmienicie zachowanej zabytkowej architekturze Görlitz uważane jest za wymarzone miejsce dla filmowców z całego świata a w 2017 roku zostało wybrane Europejską Lokalizacją Filmową dziesięciolecia.

Görlitz stało się znane w świecie jako sceneria filmowa w 2003 roku dzięki ekranizacji powieści Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła świata” z Jackie Chanem. Dzisiaj miasto nosi z przymrużeniem oka przydomek „Görliwood“.

W Görlitz nakręcono ponad 100 filmów, wśród nich klasyki oscarowe.

„Thank you Görlitz for being the best location ever – best possible place for us to make The Grand Budapest Hotel! Thank you.” Takie słowa do Złotej Księgi miasta wpisał aktor Ralph Fiennes. Razem z innymi gwiazdami światowego formatu takimi jak Willem Dafoe, Tilda Swinton, Bill Murray, Jude Law, Jeff Goldblum czy Adrien Brody wystąpił w reżyserowanym przez Wesa Andersona filmie Film „The Grand Budapest Hotel“.

Zachwycony był też Jeff Goldblum: „A million thanks, Görlitz. Best time ever!“, a Bill Murray rozpływał się w nagranym wideo nad przesmacznym bratwurstem z dodatkiem „spicy Senf“.

Wes Anderson and Co. przez 3 miesiące mieszkali i pracowali w Görlitz. Zimą 2013 roku gwiazdy filmu i mieszkańcy Görlitz zawarli dozgonną przyjaźń. Niedużo później „The Grand Budapest Hotel“ otrzymał cztery Oscary. Jedna z tych statuetek przyznana została prawie wprost Görlitz – nagroda za najlepszą scenografię.

Nie był to pierwszy Oscar dla produkcji z Görlitz. Kate Winslet otrzymała nagrodę Akademii za rolę pierwszoplanową w filmie „Lektor“. Wspólnie z nią w filmie tym stanęli przed kamerą w Görlitz również Ralph Fiennes, Bruno Ganz i David Kross – między innymi w domu przy Jakobstraße 5a. Dzisiaj w miejscu ówczesnych zdjęć filmowych działają młodzi założyciele nowych firm. Kto zechce może sam poczuć hollywoodzką atmosferę pracy – niektóre sale, z oryginalną filmową tapetą, można wynajmować na seminaria i spotkania. W Görlitz mianowicie nie ma potrzeby ustawiania sztucznej scenografii.

Jest tutaj ponad 4.000 zabytków z najróżniejszych epok, które zmieniają Görlitz w filmowy Paryż, Nowy Jork czy Berlin. Sam Rynek Dolny (Untermarkt) z zabytkowym ratuszem był miejscem zdjęć do kilku kasowych szlagierów jak mistrzowskie dzieło Quentina Tarantino „Bękarty wojny” czy też „Złodziejka książek”. Na potrzeby ekranizacji sławnej powieści „W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a Rynek Dolny zmienił się Paryż z XIX wieku. Budynek, z którego Jackie Chan wskakuje do wznoszącego się balonu, to dziś popularny wśród gości Hotel Emmerich. Również Państwo mogą się dać tam rozpieszczać.

Miasto Görlitz zaprasza Państwa na dwa noclegi dla dwóch osób do Hotelu Emmerich. Oferujemy nocleg w samym środku historycznego „filmowego miasta” z możliwością odwiedzenia najpiękniejszych planów filmowych Görliwood®.

Prosimy o zgłoszenia mailem do30 listopada 2020 z podaniem hasła „Goerliwood“ na adres [email protected]. Spośród wszystkich zgłoszeń wylosujemy szczęśliwego zwycięzcę.

Fantastyczna sceneria dla reżyserów i miłośników filmu.

Przy okazji: Być może niedługo w Görlitz kształceni będą specjaliści branży filmowej. W związku z licznymi produkcjami filmowymi w Europamieście Görlitz-Zgorzelec planowane jest utworzenie zawodowej akademii filmowej. Nie będzie ona kształcić aktorów, tylko specjalistów w zawodach, które są wymagane w filmie, początkowo w zakresie produkcji, obrazu, światła i dźwięku oraz sprzętu. Czy zaciekawił Cię Görliwood? W takim razie przybywaj do samego serca Europy i bądź z nami. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie www.welcome-goerlitz-zgorzelec.com.