Gert Griesel spełnia swoje marzenie o brytyjskim obywatelstwie z LanguageCert

Kiedy Gert Griesel spełnił swoje dziecięce marzenie o wizycie w Szkocji, zdał sobie sprawę, że odkrył swoją duchową ojczyznę. Pochodzący z Republiki Południowej Afryki Gert dorastał z Wallace Monument na swoim wygaszaczu ekranu komputera (wieża upamiętniająca narodowego bohatera Szkocji – Williama Wallace’a). Kiedy w końcu odwiedził Szkocję w 2004 roku uderzyło go prawdziwe piękno kraju. Po krótkiej pracy w firmie raftingowej w Perthshire, w 2007 roku przeniósł się do Edynburga.

Cel pobytu w Edynburgu

Dzisiaj Get pracuje jako fotograf na pełen etat, ma dwoje dzieci z żoną Polką i dzwoni ze swojego domu w Edynburgu. Dopiero po wybuchu pandemii Gert i jego żona zdecydowali że ​​formalnie zapuszczą korzenie w Szkocji i będą ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo. Okazało się że było to idealną decyzją dla jego rodziny.



Obywatelstwo było w planach, ale pandemia sprawiła, że ​​spojrzeliśmy na nasze życie inaczej. Kochamy Edynburg i nie chcemy stąd wyjeżdżać. Stanie się obywatelem było kolejnym, oczywistym krokiem dla nas.



Mój angielski jest dobry, ale jestem samoukiem. Uczyłem się głównie dzięki oglądaniu filmów, słuchaniu muzyki i czytaniu angielskich mediów. Nie przyszło mi do głowy, że musiałbym formalnie zweryfikować mój standard języka angielskiego. Odkryłem, że potrzebuję kursu B1, bardzo blisko terminu składania wniosków, więc po szybkich poszukiwaniach znalazłem LanguageCert.

Idąc na całość z LanguageCert

Jak tylko się zarejestrowałem, LanguageCert uczyniło proces bezproblemowym, szybkim i łatwym. Centrum egzaminacyjne było blisko a obsługa była bardzo pomocna. Naprawdę dobrze się bawiłem wykonując test, ponieważ było to zorganizowane w przyjaznej atmosferze, pomimo własnych ograniczeń, z którymi się zmagałem. LanguageCert naprawdę sprawiło, że było to łatwe i przyjemne.



Gert otrzymał swoje wyniki i certyfikat trzy dni później. Jest teraz obywatelem brytyjskim i oczekuje, że jego żona wkrótce pójdzie w jego ślady. Chociaż Gert potrzebowała tylko B1 dla swojej aplikacji, uważa że jest to cenna, wartość dodatnia dla każdego, kto chce żyć i pracować w Wielkiej Brytanii.



Mój B1 spełnił swoje zadanie, ale zdecydowanie fajnie mieć świadomość że jest w mim portfolio i będzie też wielką korzyścią dla każdego, kto chce poszerzyć swoje horyzonty.



