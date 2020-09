Ryanair, Jet2, easyJet i TUI – gdzie linie odwołały lub zredukowały loty przez kwarantannę?

Lot za granicę dla mieszkańców Wysp wiąże się teraz z dużym stresem, co związane jest ze zmiennymi zasadami brytyjskiego rządu dotyczącymi obejmowania przyjezdnych z kolejnych krajów kwarantanną. Jak zatem wygląda obecna sytuacja dotycząca lotów Ryanaira, Jet2, easyJet i TUI do krajów europejskich?

Najpopularniejsze linie lotnicze w Wielkiej Brytanii podały najnowsze informacje dotyczące swoich kursów w kontekście regulacji rządowych w związku z wprowadzeniem kwarantanny dla przyjezdnych z części krajów europejskich.

Szkocja z kolei wprowadziła kwarantannę dla przyjeżdżających z Portugalii i Grecji, podobnie zrobiła Walia dla wysp greckich. A od środy, 9 września regulacje te będą obowiązywać dla przyjeżdżających do Anglii.

Jet2 i kwarantanna

Linie Jet2 poinformowały w ubiegłym tygodniu, że wstrzymują wszystkie swoje loty do Hiszpanii i Chorwacji, które od niedawna znajdują się na czerwonej liście. Powodem jest oczywisty brak zainteresowania ze strony mieszkańców Wysp lotami do tych państw przy konieczności poddania się kwarantannie po powrocie.

Wiadomo, że wstrzymanie większości lotów będzie obowiązywać na pewno do końca sezonu letniego, czyli do 22 września. W oświadczeniu Jet2 podało: „Zgodnie z obecnymi regulacjami FCDO dotyczącymi podróży do Hiszpanii, wstrzymujemy loty na Wyspy Kanaryjskie do 12 września 2020. Ze względu na trwającą niepewność wynikającą z pandemii oraz zgodnie z regulacjami brytyjskiego rządu podjęliśmy także trudną decyzję o zawieszeniu lotów do kontynentalnej Hiszpanii do 31 października 2020 oraz na Baleary do 30 listopada 2020. Loty do Chorwacji także są zawieszone do 31 października 2020”.

EasyJet i kwarantanna

Linie easyJet nadal latają do niektórych krajów, które zostały objęte kwarantanną przez brytyjski rząd, m.in. do Hiszpanii, Francji i na Maltę. Jednak liczba kursów jest ograniczona. Linie poinformowały także, że planują opracować w najbliższych dniach pełen program lotów. EasyJet przypomniał także, że pasażerowie, których loty zostały odwołane, są uprawnieni do zwrotu pieniędzy. Ponadto można anulować lot na październik z 28-dniowym wyprzedzeniem bez żadnych opłat.

Ryanair a kwarantanna

Jedne z najpopularniejszych tanich linii lotniczych w Europie nadal latają do większości krajów mimo ograniczających rządowych regulacji dotyczących kwarantanny. Jeśli dany lot został jednak odwołany, Ryanair oferuje klientom voucher (i wysyła go na maila), który można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy. Co istotne – można także domagać się zwrotu pieniędzy za bilet.

TUI a kwarantanna

TUI jest jedną z niewielu linii, która zdecydowała się zrezygnować z lotów do określonych destynacji, z których wracający są objęci w UK kwarantanną. Dzięki temu klienci mogą domagać się pełnej refundacji do 31 października 2021 roku, przy ochronie programem ATOL, a do 31 stycznia 2021 roku przy ochronie programem ABTA.

Jeśli odwołano Twój lot, domagaj się odszkodowania. Sprawdź, jak to zrobić>>

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.

