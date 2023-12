Styl życia Ewakuacja prawie 200 pasażerów Buzz przed odlotem do Krakowa. Po tym, jak samolot wypełnił się dymem

Prawie 200 pasażerów samolotu Buzz (polskiego partnera Ryanaira) musiało zostać ewakuowanych na lotnisku Sztokholm-Arlanda w niedzielę. Stało się to po tym, jak maszyna wypełniła się dymem, gdy piloci odpalili silniki w trakcie przygotowań do startu.

Do ewakuacji Buzz Boeing 737 MAX 8 doszło na lotnisku Sztokholm-Arlanda tuż przed startem samolotu do Krakowa. Maszyna wypełniła się dymem, co zmusiło pasażerów do natychmiastowego opuszczenia pokładu.

Ewakuacja samolotu Buzz

Na nagraniu wideo zrobionym w czasie ewakuacji możemy zobaczyć chaotyczną scenę, w której pasażerowie pospiesznie opuszczają pokład. Wszyscy zjeżdżają po nadmuchiwanych zjeżdżalniach uruchomionych przy drzwiach samolotu.

Ryanair/Buzz 737 MAX evacuated at Stockholm-Arlanda Airport after smoke filled the cabin while starting the engines. No injuries reported. pic.twitter.com/k1pQs6mz4x — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 10, 2023

Na zaśnieżonym asfalcie lotniska maszynę otoczyło także kilka pojazdów ratunkowych. Zarówno ratownicy jak i pracownicy lotniska pomogli pasażerom w ewakuacji. W wyniku całego zdarzenia nie zgłoszono obrażeń u żadnej z osób.

Natomiast na jednym z opublikowanych przez pasażerów zdjęć widać zadymiony pokład, a w nim 189 wystraszonych pasażerów zabierających swoje rzeczy i ustawiających się w kolejce do wyjścia. Podano, że, gdy kabina wypełniała się dymem, pasażerowie musieli naciskać na członków załogi, aby ich wypuszczono z samolotu.

Trauma dla pasażerów

Jak podało AirLive, jeden z pasażerów określił całą ewakuację jako „wysoce traumatyczne” zdarzenie. W sprawie głos zabrał również rzecznik Ryanair, który powiedział, że inżynierowie Buzz przeprowadzają inspekcję samolotu, a do Arlandy skierowano samolot zastępczy, aby pasażerowie trafili do miejsca docelowego.

„Dziś rano (10 grudnia) samolot Buzz w Arlandzie zgłosił dym w kabinie. W ramach środków ostrożności ewakuowano pasażerów, którzy wrócili na terminal. Szczerze przepraszamy pasażerów za to opóźnienie. Robimy wszystko, aby je zminimalizować. Pasażerom w Arlandzie wydano bony na napoje” – podał Ryanair w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że Buzz (dawniej Ryanair Sun) po polski partner Ryanaira latający zarówno na trasach czarterowych jak i regularnych, należący do grupy Ryanair Holdings.