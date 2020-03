Koronawirus w UK - co oni sobie myślą? W Liverpoolu 6 tys. osób wzięło udział w pół-maratonie!

Pomimo tego, że Wielka Brytania może stać u progu epidemii koronawirusa, na Wyspie nadal mogą odbywać się imprezy masowe - rząd kierowany przez Borisa Johnsona ma zakazać ich dopiero od przyszłego weekendu.

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" w niedzielę trudno było dostrzec, że w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z groźną dla zdrowia i życia pandemią, gdy liczba ofiar z dnia na dzień, w ciągu 24 godzin, wzrosła podwójnie. Wczoraj, w walijskim Cardiff, w Motorpoint Arena, hali zdolnej pomieści nawet do 5 tysięcy osób, odbył się koncert Stereophonics. Zespół rockowy wystąpił w ramach swojej trasy koncertowej Kind 2020. Pojawiły się na nim tłumy. Młodzi (w większości!) ludzie bawili się świetnie. Jednak bardzo szybko w social media pojawiła się krytyka takiego nastawienia, zarzuty dotyczące braku odpowiedzialności wśród miłośników muzyki oraz kompletnej nieświadomości tego co należy, a czego nie należy robić w takim czasie..

To jeszcze nie wszystko! W Liverpoolu nie odwołano lokalnego półmaratonu, pomimo wyraźny protestów lokalnych polityków. W tym wydarzeniu wzięło udział około 6 tysięcy biegaczy-amatorów. Dodajmy, że w rejonie Merseyside odnotowano 14 przypadków zarażenia koronawirsuem, a w samym Mieście Beatlesów było ich osiem.

Z kolei w Leeds obył się słynny rajd po lokalnych pubach, szczególnie popularny wśród tamtejszych studentów Leeds University. "Zabawa" jest bardzo prosta i polega na odwiedzeniu szesnastu przybytków, w których obficie leje się złocisty napój i w każdym zaliczeniu odpowiedniej dawki piwa. Jakby tego było mało, dodatkową zachętą dla uczestników tego wydarzenia był fakt, że władze uczelni podjęły decyzję o odwołaniu części zajęć w poniedziałek...

I jeszcze trzeba wspomnieć o Bath Half, kolejnym półmaratonie, w którym wzięło udział do 12 000 uczestników, pomimo ostrzeżeń posłanki Liberalnych Demokratów Wery Hobhouse, która stwiedziła, że ​​impreza „po prostu nie jest warta ryzyka". "Apeluję do organizatorów o odwołanie tego wydarzenia. Sam rząd dokonał zmiany w swojej polityce, ale wzywa tylko do odwołania imprez masowych od następnego weekendu. To za mało!" - pisała Hobhouse.