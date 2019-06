Employment and Support Allowance (ESA) – jak uzyskać zasiłek na wypadek choroby lub niepełnosprawności?

Osoby chore lub niepełnosprawne nie są pozostawiane w UK samym sobie – mogą one otrzymać pomoc od państwa w postaci zasiłku Employment and Support Allowance. Czym zatem jest benefit ESA i komu przysługuje? O tym wszystkim przeczytacie poniżej.

Employment and Support Allowance to zasiłek przyznawany osobom ze stwierdzoną chorobą lub niepełnosprawnością. W ramach zasiłku można otrzymać:

Pomoc finansową w razie niezdolności do pracy;

Spersonalizowaną pomoc, jeśli jest się zdolnym do pracy.

O zasiłek ESA mogą się ubiegać:

Osoby zatrudnione na umowę o pracę;

Studenci;

Osoby samozatrudnione;

Osoby bezrobotne.

Poza tym zasiłek ESA przysługuje:

- Osobom, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego;

- Osobom, które nie otrzymują równolegle Jobseeker’s Allowance;

- Osobom, które nie otrzymują zasiłku chorobowego Statutory Sick Pay lub zasiłku macierzyńskiego Statutory Maternity Pay.

Przed otrzymaniem zasiłku osoba wnioskująca zostanie zakwalifikowana do jednej z dwóch grup – jedna jest powiązana z pracą i nakłada na osobę pobierającą zasiłek obowiązek regularnych spotkań z doradcą zawodowym, natomiast grupa druga jest grupą wsparcia, która nie wymaga od wnioskodawców rozmów o pracy. Osoby przynależące do pierwszej grupy otrzymają nawet £73,10 tygodniowo w ramach zasiłku ESA, natomiast osoby z grupy drugiej – max. £111,65 tygodniowo. Należy jednak pamiętać, że w celu otrzymania zasiłku ESA osoba wnioskująca może zostać zobowiązana do przejścia tzw. Work Capability Assessment, czyli do poddania ocenie zakresu swojej choroby i niepełnosprawności, a także wpływu choroby lub kalectwa na zdolność do pracy.

Obecnie istnieją trzy rodzaje zasiłku Employment and Support Allowance:

New style ESA (wymaganie: osoba wnioskująca pracowała na umowę o pracę lub prowadząc własną firmę przez ostatnie 2-3 lata i płaciła w tym czasie składki NIC);

Contribution-based ESA (wymaganie: osoba wnioskująca pobiera również dodatek severe disability premium lub ma do niego prawo, a w ostatnich 2-3 latach opłacała składki NIC);

Income-based ESA (wymaganie: osoba wnioskująca pobiera również dodatek severe disability premium lub ma do niego prawo, a przy ustalaniu ESA liczą się przede wszystkim dochody).

