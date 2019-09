Emigranci wracający do Polski nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy w kraju - JEŚLI zmniejszą swoje oczekiwania finansowe!

Na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy tematem jednego z paneli dyskusyjnych była sytuacja naszego kraju w perspektywie Polaków wracających z emigracji. O czym dyskutowano?

"Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji" - pod takim szyldem odbył się panel dyskusyjny w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięli w nim udział polscy politycy znany z pierwszych stron gazet - organizatorzy do dyskusji zaprosili między innymi Jarosława Gowina - ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Bożenę Borys-Szopę - minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Jadwigę Emilewicz - minister przedsiębiorczości i technologii, Zbigniewa Jagiełło - prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego oraz Grażynę Ciurzyńską - p.o. prezesa Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

O czym dyskutowano?

Jak czytamy na łamach "Rzeczpospolitej" zwracano uwagę na, że Polacy wracający z emigracji zarobkowej łatwo znajdą pracę w kraju. Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest bardzo dobra, ponieważ nadal brakuje rąk do pracy i szukający zatrudnienia mogą dosłownie przebierać w ofertach. W tym kontekście doświadczenie zawodowe zdobyte na obczyźnie pozostaje mocnym atutem.

- Dodatkową wartością Polaków wracających do kraju jest to, że wielu z nich pracowało długo za granicą, zdobywając doświadczenie na rynkach krajów rozwiniętych. Poznali obowiązujące tam przepisy, relacje i zasady. Dla nas to duża wartość dodana – komentowała Grażyna Ciurzyńska podczas debaty, cytowana przez "RZ". Wtórował jej minister Gowin, który zwracał uwagę iż "to niezwykle cenni współpracownicy", chwaląc szczególnie tych, którzy pracowali w krajach anglosaskich.

Pracy nie brakuje, ale problemem mogą być... oczekiwania finansowe reemigrujących Polaków. Dla przyzwyczajonych do stosunkowo dużych zarobków poza Polską, stawki w kraju mogą okazać się po prostu za niskie. W Krynicy wiele mówiono o tym, aby nie przesadzać ze zbyt dużymi oczekiwania jeśli idzie o pieniądze. Konkretnie - płace w kraju są o trzy, a nawet cztery razy niższe (według danych Eurostatu) i trzeba o tym pamiętać...

- Oczywiście reemigranci są u nas mile widziani, jednak zdarzają się sytuacje, gdy ich oczekiwania są ponad miarę - komentował Zbigniew Jagiełło z banku PKO BP. - Samo zagraniczne doświadczenie nie jest powodem do windowania wynagrodzeń. Szukając pracy w Polsce, trzeba być otwartym na widełki płacowe oferowane przez lokalnych pracodawców - dodawała Katarzyna Pączkowska. Minister Gowin wręcz mówił o tym, że jesteśmy "społeczeństwem ludzi mało zarabiających"...

Trzeba przyznać, że nie brzmi to zbytnio zachęcająco...