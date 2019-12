Na pokładzie EasyJeta zamiast "panie i panowie" usłyszymy "witajcie wszyscy" na powitanie

Na pokładzie samolotów przewożących pasażerów EasyJeta rzadziej będziemy słyszeć zwrot "panie i panowie" - władze linii postanowiły rekomendować bardziej inkluzywne sformułowania.

Władze tanich linii lotniczych z londyńskiego Luton postanowiły iść w ślady lotniczych gigantów i... zmienić nieco język. Pracownicy EasyJet otrzymali nowe instrukcje dotyczące używania zwrotu "panie i panowie", którego używa się podczas witania pasażerów wchodzących na pokład. W instrukcjach przekazanych przez kierownictwo brytyjskiego przewoźnika czytamy, że pojawienie się nowych wytycznych nie było związane ze skargami w mediach społecznościowych, wbrew temu, co pisze się w niektórych mediach.

Zamiast tradycyjnego "ladies and gentleman" w maszynach latających w charakterystycznych czerwonych barwach będzie można usłyszeć "welcome everyone" ("witamy wszystkich"). W ten sposób EasyJet chce uniknąć urażania osób niebinarnych i transpłciowych.

- Chcemy, aby nasza załoga witała wszystkich na pokładzie, dlatego też udzieliliśmy im wskazówek, jak najlepiej to zrobić w sposób obejmujący wszystkich - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez rzecznika EasyJet. Przedstawiciel tanich linii zapewniał, że trwają pracę nad "szerokim programem związanym z różnorodnością i integracją". Dla EasyJeta ma to być "obszar, na którym zobowiązaliśmy się skoncentrować".

Warto przy tym podkreślić, że wydając nowe dyspozycje dla załogi samolotów władze tanich linii nie zakazały używania sformułowania "panie i panowie", a jedynie zasugerowała bardziej inkluzywną propozycję.

