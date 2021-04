Dziś w UK będzie cieplej niż na Krecie! A to tylko wstęp do wymarzonej pogody, jaka szykuje się w weekend z Bank Holiday!

Fot. Getty

W tym tygodniu mieszkańcy Wysp nie będą mieli powodu do narzekania na pogodę. Dziś i jutro w UK będzie cieplej niż na greckiej Krecie, a w przyszły weekend słupki rtęci mogą w niektórych miejscach pokazać nawet 32 st. C!

Trudno o bardziej optymistyczny koniec kwietnia – w końcu meteorolodzy mają dla nas na nadchodzący tydzień doskonałe informacje. Już w ten weekend na Wyspach będzie ciepło i słonecznie, a słupki rtęci pokażą wyższą temperaturę, niż na greckiej wyspie Kreta. Najcieplej będzie na terenie Walii, Kornwalii i Anglii środkowo-zachodniej, gdzie temperatura sięgnie 17 i 18 st. C. W Londynie i Anglii południowo – wschodniej słupki rtęci podskoczą do 16 st. C, a nieco dalej, na północy, sięgną 13 st. C. Ciepło będzie też w Glasgow i Edynburgu, gdzie temperatura powinna osiągnąć 16 st. C, a podobnie będzie także w Belfaście i Irlandii Północnej, gdzie termometry wskażą 15 st. C.

Gorący Bank Holiday weekend w UK

Ale przyjemne temperatury i bezchmurne niebo w ten weekend to nie wszystko, co aura ma nam do zaproponowania na Wyspach w najbliższym czasie. Już za tydzień, w pierwszy majowy weekend z Bank Holiday, słupki rtęci mają pokazać w niektórych miejscach nawet 32 st. C. Będzie to zatem spora odmiana w porównaniu do zeszłego tygodnia, gdzie w niektórych regionach sypał jeszcze śnieg. Za taką anomalię pogodową odpowiada na Wyspach La Niña (przeciwieństwo El Niño).

- W lecie z pewnością wystąpią skoki gorąca, spodziewam się temperatur pod 30 st. C, a nawet ponad 30 st. C – zdradza z pewnym wyprzedzeniem Jim Dale, meteorolog z British Weather Services.