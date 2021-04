Odnotowano wzrost cen paliwa i odzieży w marcu. Wyższe ceny pociągnęły za sobą wzrost inflacji

Fot. Getty

Najnowsze dane Office for National Statistics (ONS) pokazują, że w marcu w Wielkiej Brytanii miał miejsce wzrost cen paliwa, a także odzieży i obuwia. Wyższe koszty zakupów spowodowały wzrost inflacji.

Według danych ONS, Consumer Prices Index (CPI) wzrósł o 0,4 proc. w porównaniu do lutego 2021. Oznacza to, że inflacja w ubiegłym miesiącu wzrosła do 0,7 proc. Eksperci zauważają, że mimo wszystko marcowy wzrost inflacji był mniejszy niż się spodziewano - wcześniej ekonomiści prognozowali, że w marcu inflacja osiągnie 0,8 proc.

Wzrost cen paliwa, ubrań i butów w marcu

Wzrost inflacji był spowodowany skokiem cen paliwa oraz ubrań i butów. Jednak biorąc z kolei pod uwagę podstawowe produkty żywnościowe takie, jak chleb, płatki zbożowe czy ciastka czekoladowe, okazują się one tańsze niż na początku pandemii. Oznacza to, że ceny popularnych artykułów spożywczych w UK spadły do najniższego poziomu w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Co dalej z inflacją w UK?

Ekonomiści spodziewają się, że pomimo wychodzenia z lockdownu, inflacja będzie dalej rosła. Prognozuje się, że w związku z odmrożeniem gospodarki po pandemii oraz w konsekwencji Brexitu, dane z kwietnia również pokażą dalszy wzrost cen paliwa. Bank Anglii przewiduje, że do końca 2021 roku inflacja wzroście aż do 1,9 proc. Niektórzy eksperci sądzą, że może to być nawet 2 proc.

Jako jeden z głównych powodów prognozowanego wzrostu podaje się przewidywanie dotyczące gwałtownego wzrostu popytu w najbliższych miesiącach, który jest przewidywany po długotrwałym stłumieniu normalnej aktywności zakupowej mieszkańców UK oraz zgromadzeniu w czasie lockdownów oszczędności (szczególnie w przypadku zamożniejszej części społeczeństwa).