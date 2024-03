Styl życia Dzień kobiet – najlepsze prezenty

Wszystkim panom przypominamy, że 8 marca to obchodzony na całym świecie dzień kobiet. Jaka jest historia tego miłego dla wszystkich pań święta? Co będzie najlepszym prezentem dla ukochanej kobiety?

Pierwowzoru dnia kobiet tak jak w przypadku wielu innych świąt należy szukać w starożytności, a konkretnie w starożytnym Rzymie, gdzie obchodzono święto zwane Matronaliami. Obchodzono je w pierwszym tygodniu marca, a wiązało się ono z początkiem roku, płodnością oraz macierzyństwem. W trakcie Matronaliów mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. Było to ważne święto dla rzymskich kobiet, ponieważ z reguły nie miały zbyt wielu praw – podobnie jak dzisiaj kobiety wyznające religię muzułmańską.

Od kiedy obchodzimy dzień kobiet?

W czasach współczesnych, dzień kobiet po raz pierwszy był obchodzony w 1909 roku, a zapoczątkowała go Socjalistyczna Partia Ameryki. Partia chciała upamiętnić w ten sposób strajk pracownic przemysłu odzieżowego, do którego doszło w Nowym Jorku rok wcześniej, a w którym zginęło 126 kobiet. Jednak wersja ta nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Pewne jest jednak to, że inspiracją dla dnia kobiet były kobiece ruchy emancypacyjne oraz partie socjalistyczne, których członkinie domagały się zrównania praw kobiet i mężczyzn.

W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze (organizacja zrzeszająca partie socjalistyczne z całego świata) ustanowiła dzień kobiet, który miał służyć propagowaniu idei praw kobiet oraz społecznego wsparcia dla płci pięknej. Jednak 8 marca nie był od początku datą dnia kobiet, ponieważ w 1911 roku w Australii, Danii, Niemczech i Szwajcarii dzień kobiet obchodzono 19 marca.

Kobiety na czele rewolucji w carskiej Rosji

Co ciekawe święto kobiet 8 marca zostało ustalone przez kobiety z Rosji. 8 marca 1917 roku (23 lutego według kalendarza juliańskiego) rosyjskie kobiety zorganizowały strajki i protesty czym rozpoczęły rewolucję lutową, której bezpośrednią konsekwencją było obalenie rosyjskiego cara. Po dojściu do władzy bolszewików jedna z działaczek – Aleksandra Kołłontaj przekonała Włodzimierza Lenina do ustanowienia 8 marca dniem kobiet. Do 1965 roku w ZSRR był to normalny dzień pracy jednak decyzją Prezydium ZSRR 8 marca został dniem wolnym od pracy w całym Związku Radzieckim.

W czasach PRL dzień kobiet był również ważnym świętem państwowym, którym władza doceniała wkład płci pięknej w tworzenie “socjalistycznego państwa i dobrobytu”.

Dzień kobiet współcześnie

Obecnie dzień kobiet obchodzony jest w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie, Włoszech i Zambii. W tym dniu mężczyźni tradycyjnie wręczają paniom kwiaty i upominki.

We współczesnym świecie dzień kobiet to czas na manifestacje środowisk feministycznych, których członkinie domagają się pełnego zrównania praw kobiet i mężczyzn. Organizowane są różne happeningi, koncerty i wystawy.

Wszystkim panom przypominamy o tym święcie, ponieważ to doskonały moment, żeby docenić płeć piękną. Współczesne kobiety, tak jak ich prababki zasługują, żeby choć raz w roku zostać docenionymi przez mężczyzn. Postarajmy się oto nie tylko w tym jednym dniu, ale także w pozostałych dniach roku.

Jaki prezent na dzień kobiet?

Dla wielu osób, dzień kobiet to przestarzałe święto, będące pamiątką komunistycznych czasów. Jednak każda okazja jest dobra, aby zrobić przyjemność ukochanej osobie. Wybór idealnego prezentu na dzień kobiet zależy od wielu czynników, takich jak:

Zainteresowania i osobowość kobiety: Obdarowana osoba doceni upominek, który jest spersonalizowany i odpowiada jej gustom.

Obdarowana osoba doceni upominek, który jest spersonalizowany i odpowiada jej gustom. Twój budżet: Prezenty mogą być skromne i symboliczne, ale również bardziej kosztowne i luksusowe.

Prezenty mogą być skromne i symboliczne, ale również bardziej kosztowne i luksusowe. Czas, jaki masz do dyspozycji: Możesz przygotować coś własnoręcznie lub kupić gotowy prezent.

Oto kilka popularnych pomysłów na prezent na dzień kobiet:

1. Doświadczenia:

Voucher na relaksujący masaż lub spa: Idealny dla kobiety, która potrzebuje odprężenia i wytchnienia.

Idealny dla kobiety, która potrzebuje odprężenia i wytchnienia. Bilety na koncert, do teatru lub kina: Prezent dla miłośniczki kultury i rozrywki.

Prezent dla miłośniczki kultury i rozrywki. Kurs tańca, gotowania lub malarstwa: Doskonały sposób na rozwijanie pasji i zdobycie nowych umiejętności.

Doskonały sposób na rozwijanie pasji i zdobycie nowych umiejętności. Weekendowy wyjazd do SPA lub hotelu: Romantyczny i relaksujący prezent dla dwojga.

2. Prezenty personalizowane:

Biżuteria z grawerowaną wiadomością lub imieniem: Elegancki i wyjątkowy prezent.

Elegancki i wyjątkowy prezent. Ręcznie robiony album zdjęć lub kartka z życzeniami: Spersonalizowany i sentymentalny upominek.

Spersonalizowany i sentymentalny upominek. Portret kobiety namalowany przez artystę: Oryginalny i niepowtarzalny prezent.

Oryginalny i niepowtarzalny prezent. Książka z dedykacją: Idealny dla miłośniczki literatury.

3. Prezenty praktyczne:

Nowy smartfon lub tablet: Prezent dla kobiety, która lubi być na bieżąco z technologią.

Prezent dla kobiety, która lubi być na bieżąco z technologią. Elegancki zestaw kosmetyków lub perfum: Doskonały dla kobiety, która dba o urodę.

Doskonały dla kobiety, która dba o urodę. Voucher do ulubionego sklepu: Praktyczny i uniwersalny prezent.

Praktyczny i uniwersalny prezent. Skarpetki z zabawnym wzorem lub zestaw herbat: Skromny, ale miły prezent.

4. Prezenty DIY:

Własnoręcznie upieczony tort lub ciasto: Pyszny i słodki prezent prosto z serca.

Pyszny i słodki prezent prosto z serca. Namalowany obraz lub napisany wiersz: Oryginalny i kreatywny prezent.

Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby prezent był szczery i od serca. Dobierz go do indywidualnych preferencji kobiety, a z pewnością sprawisz jej radość.

Oprócz wyżej wymienionych pomysłów, możesz również rozważyć:

Zakup biletów na warsztaty lub kurs online: Doskonały sposób na naukę nowych umiejętności i poznanie ciekawych osób.

Doskonały sposób na naukę nowych umiejętności i poznanie ciekawych osób. Zaproszenie na kolację do ulubionej restauracji: Romantyczny i wyjątkowy sposób na spędzenie czasu razem.

Romantyczny i wyjątkowy sposób na spędzenie czasu razem. Podarowanie rośliny doniczkowej: Piękny i naturalny prezent, który będzie cieszył oko przez długi czas.

Piękny i naturalny prezent, który będzie cieszył oko przez długi czas. Zorganizowanie domowego SPA: Przygotuj kąpiel z pianą, zapal aromatyczne świece i zrób kobiecie relaksujący masaż.

Niezależnie od tego, jaki prezent wybierzesz, pamiętaj, aby dołączyć do niego kartkę z życzeniami. Napisz kilka ciepłych słów od serca, aby kobieta poczuła się wyjątkowo.