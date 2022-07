Dwie zaskakujące dymisje w brytyjskim rządzie. Przyszłość Borisa Johnsona wisi na włosku

We wtorek dwóch wysoko postawionych ministrów w rządzie Borisa Johnsona podało się do dymisji – kanclerz skarbu, Rishi Sunak oraz minister zdrowia Sajid Javid złożyli rezygnacje podając w wątpliwość kompetencje premiera.

Zarówno Sunak jak i Javid przy okazji swoich dymisji wyrazili wątpliwości związane z przywództwem Borisa Johnsona. BBC podało jednak – powołując się na swoje źródła na Downing Street – że premier jest nadal zdeterminowany do tego, aby kontynuować swoje zadania na stanowisku szefa rządu, aby „spełnić dane ludziom obietnice”.

Rishi Sunak, który złożył we wtorek swoją rezygnację zaledwie 10 minut po rezygnacji Sajida Javida, oświadczył na Twitterze: „Opinia publiczna słusznie oczekuje, że rząd będzie kierowany właściwie, kompetentnie i poważnie. Rozumiem, że może być to moja ostatnia praca ministerialna, ale wierzę, że te standardy są warte walki i dlatego składam rezygnację”.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1