Duch przedsiębiorczości w narodzie - Jakie firmy otwierają nad Wisłą Polacy wracający z UK?

Co robią Polacy po powrocie do kraju z emigracji?

Fot. Getty

Polacy, którzy wracają z Wielkiej Brytanii nad Wisłę, są zazwyczaj zaopatrzeni nie tylko w trochę gotówki, ale też w więcej odwagi i pomysłów. Na prowadzenie jakiego biznesu decyduje się część naszych rodaków po powrocie do domu?

Zastrzyk gotówki, kreatywność, odwaga, wiara w sukces, optymizm – oto, z czym nad Wisłę wraca wielu Polaków, którzy przez wiele lat mieszkali w Wielkiej Brytanii. Do tego dodajmy jeszcze tęsknotę za krajem, rodziną, przyrodą czy też typowym, polskim poletkiem, co też dodaje wiatru w żagle i pozwala z tym większą energią przystąpić do działania. Na prowadzenie jakiego biznesu decydują się zatem Polacy wracający z emigracji? Takie pytanie padło na jednej z grup w mediach społecznościowych i spotkało się ono z żywym odzewem.

Biznes w Polsce po powrocie z emigracji

Polacy, którzy wracają z emigracji, mają na siebie różne pomysły. Ci, którzy stawiają na założenie nad Wisłą działalności gospodarczej, mają zazwyczaj sprawę dobrze przemyślaną, a część z nich zwyczajnie przystępuje do realizacji swoich marzeń. Patrząc po odpowiedziach udzielonych w mediach społecznościowych, Polacy po latach spędzonych na emigracji, decydują się na:

Prowadzenie pokoi gościnnych w atrakcyjnych turystycznie miejscach Polski;

Założenie pracowni tortów artystycznych;

Założenie gabinetu psychoterapii;

Otwarcie warsztatu samochodowego;

Nauczanie języka angielskiego;

Otwarcie szkoły jogi i terapii holistycznych;

Otwarcie studia dekoratorskiego/kwiaciarni;

Otwarcie księgarni;

Otwarcie salonu fryzjerskiego;

Otwarcie firmy transportowej;

Otwarcie salonu kosmetycznego.

