Drogi w UK przeistoczą się tej zimy w lodowe pułapki? Eksperci przestrzegają przed brakiem kierowców piaskarko-solarek

Fot. Getty

Wiemy już od jakiegoś czasu, że w UK brakuje nawet 100 000 kierowców tirów. Wiemy też, że niedobory kierowców skutkują wyczerpywaniem się zapasów paliwa na stacjach benzynowych i pustoszejącymi półkami w supermarketach. To natomiast, o czym nie było jeszcze mowy, to brak kierowców piaskarko-solarek, który może tej zimy bardzo utrudnić życie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Eksperci nie mają wątpliwości – jeśli councilom nie uda się na czas sprowadzić wystarczającej liczby kierowców zdolnych obsługiwać piaskarko-solarki, to tej zimy drogi w wielu regionach UK mogą się zamienić w śmiertelne, lodowe pułapki. - O ile większość councilów była w stanie utrzymać ciągłość usług, to w przypadku niektórych usługi w zakresie posypywania dróg [zimą] ucierpiały w równym stopniu, co usługi w zakresie zbiórki odpadów. [Jednak] tak jak co roku councile będą aktywnie pracować nad planowaniem z wyprzedzeniem i nad zapewnieniem tak sprawnych usług [związanych z nadejściem] zimy, jak to tylko możliwe – zaznaczył David Renard, rzecznik ds. transportu Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych (ang. Local Government Association, AGA).

Wielu councilów nie stać na opłacenie rosnących wynagrodzeń kierowców

Problemem, przed jakim muszą stanąć councile, są rosnące wynagrodzenia kierowców ciężarówek. O ile bowiem do niedawna kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali od £28 000 do £32 500 rocznie, o tyle teraz zdarza się, że kierowcy tirów, którzy dostarczają towar do supermarketów, otrzymują nawet £70 000 (w przeliczeniu rocznym). Większości councilów, jak można sobie wyobrazić, nie będzie stać na tak znaczące podniesienie pensji kierowców obsługujących piaskarko-solarki (podobnie jak śmieciarki), w związku z czym, jak prognozuje minister ds. transportu w gabinecie cieni Partii Pracy Jim McMahon, tej zimy może nas w UK czekać „totalna burza”. - Te kwestie nie znikną, bez względu na to, jak bardzo premier będzie starał się je ignorować lub obwiniać za nie innych. Dopóki rząd się nie opanuje, zwykli ludzie będą nadal płacić cenę za poważne niedobory siły roboczej i umiejętności, które pogorszą i tak już krytyczną sytuację – ostrzegł McMahon.