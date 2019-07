Miałeś wypadek? Zobacz, co robić, aby nie stracić prawa do odszkodowania

W bezpośrednim następstwie wypadku, należy zastanowić się przed podjęciem działań, gdyż ma istotne znaczenie w przypadku odszkodowania.

Okres bezpośrednio po wypadku może okazać się krytycznym w kategorii sukcesu lub porażki jakiegokolwiek przyszłego roszczenia. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby nie przekreślać jakiegokolwiek przyszłego postępowania lub roszczenia, z którym możemy wystąpić z tytułu doznania szkody niemajątkowej, oraz nie dostarczać drugiej stroni amunicji, którą mogłaby w przyszłości wykorzystać do zaatakowania naszej wiarygodności lub odpowiedzialności.

Rada ta jest istotna bez względu na rodzaj wypadku, w którym brałeś udział; czy był to wypadek samochodowy, wypadek podczas wycieczki, na skutek poślizgu lub upadku, czy też wypadek w pracy.

Nigdy nie dyskutuj o tym, kto ponosi winę



Prawdopodobnie będziesz wstrząśnięty wypadkiem, ale bardzo ważne jest, abyś zachował spokój. Zadanie to może wydawać się trudne do wykonania, jeżeli wypadek nie był spowodowany przez ciebie i nie ponosisz za niego winy. Bez względu na okoliczności, należy dołożyć wszelkich starań, aby nie dyskutować na miejscu wypadku z jakąkolwiek inną osobą o tym, kto ponosi winę i co można było zrobić, aby uniknąć wypadku. A przede wszystkim, mimo że jest to bardzo „brytyjskie" zachowanie, nie należy przepraszać. Zdarza się, że ofiary wypadków przepraszają i pytają, czy druga osoba dobrze się czuje, podczas gdy nie zrobiły nic złego. Ponadto, nie należy w żaden sposób przyznawać się do winy, jako że może to mieć wpływ na późniejsze roszczenie. Należy również unikać oskarżeń, zachowań agresywnych czy obraźliwych.



Powinieneś również pamiętać, że, podczas gdy wina może być dla ciebie zupełnie oczywista, druga strona oraz zaangażowani prawnicy mogą przez wiele miesięcy sprzeczać się co do odpowiedzialności. Dlatego też niezwykle ważnym jest, aby po wypadku postarać się jak najszybciej zebrać jak największą liczbę dowodów. Jeżeli twój telefon komórkowy wyposażony jest w funkcję filmowania, zrób zdjęcia miejsca wypadku, nagrywając jaka była pogoda, wszelkie szkody oraz inne stosowne obrazy.



Jeżeli są jacyś świadkowie wypadku, upewnij się, że zanotowałeś ich nazwiska oraz dane kontaktowe. Jeżeli w wyniku hospitalizacji lub odniesienia zbyt poważnych ran nie będzie to możliwe, wróć na miejsce zdarzenia jak najszybciej będziesz mógł i zrób zdjęcia. Jeżeli istnieją nagrania CCTV, postaraj się je zdobyć zanim zostaną skasowane (zazwyczaj są one przechowywane przez około 30 dni, ale zaleca się podjęcie starań o ich zatrzymanie najszybciej jak tylko jest to możliwe).

Idź do swojego lekarza



Nawet jeżeli nie byłeś hospitalizowany po wypadku, powinieneś pójść do swojego lekarza niezwłocznie po zdarzeniu. W niektórych przypadkach odniesione rany mogą nie być od razu widoczne, a ich skutki mogą wyjść na jaw po kilku dniach. Należy również prowadzić rejestr odczuwanego bólu, prowadząc dziennik symptomów. Nie ignoruj zawrotów głowy, bólów głowy, dezorientacji, roztargnienia lub utraty apetytu. Dosyć często po spojrzeniu z perspektywy na symptomy, które mogą być ignorowane, jako nieistotne, osoby poszkodowane uświadamiają sobie jak dziwnie się wówczas czuły.

Daj sobie czas na znalezienie odpowiedniego prawnika do objęcia twojej sprawy. Prawdopodobnie po wypadku firma ubezpieczeniowa, prawnicy lub inna organizacja przejmie załatwianie twojej sprawy. Zanim cokolwiek podpiszesz, upewnij się, że przeprowadziłeś poszukiwania i uzyskałeś niezależną poradę prawną. Jeżeli podpiszesz coś przed otrzymaniem porady prawnej, możesz nie mieć prawa do wyboru swojego adwokata. W najgorszym przypadku, możesz zasadniczo zrzec się swojego prawa do właściwego rozstrzygnięcia lub otrzymania czegokolwiek.



