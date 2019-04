Do lekarza w UK czy w Polsce? Internauci są prawie jednomyślni

Brytyjska służba zdrowia nie od dziś cieszy się złą sławą wśród Polaków mieszkających na Wyspach. Niektórzy posądzają ją o niekompetencję, inni o niepoważne traktowanie pacjenta. W internecie, gdzie nie spojrzeć, ludzie odradzają sobie nawzajem korzystanie z publicznej opieki medycznej w UK, szczególnie w poważniejszym przypadkach. A jakie są Wasze doświadczenia z NHS?

Na Facebooku pojawia się wiele postów, w których użytkownicy proszą o oradę w sprawie wizyt lekarskich na Wyspach. Pod postami często pojawiają się komentarze odradzające korzystanie z publicznej brytyjskiej opieki medycznej w przypadku zarówno lżejszych dolegliwości, jak i cięższych schorzeń. Z kolei wizyty prywatne nie są polecane ze względu na ich wysokie ceny.

Głównym zarzutem w stosunku do publicznej służby zdrowia wydaje się niepoważne traktowanie zgłaszanych dolegliwości i zalecanie wciąż tych samych powszechnie dostępnych i znanych środków w każdej sytuacji - bez względu na przyczynę objawów:

- "paracetamol + ibuprofen na wszystko. a idziesz do gp umowic się na rejestrację normalnie a jak nagly przypadek to szpital"

- "tu na wszystko daja paracetamol i ibuprofen"

- "zapomniales dodac herbatka z cytryna :D"

- "dzięki! widzę, że cięzko z tym ;/ już się nie dziwię, czemu Brytyjczycy latają do Polski do lekarzy :D".

Wśród przeważnie krytycznych komentarzy zdarzają się też jednak zdania nieco bardziej przychylne:

- "Na prawde nie jest zle ale trzeba znalezc dobra przychodnie/dobrego lekarza. Mozna isc prywatnie jak i panstwowo (dokladnie jak w pl). Panstwowo nalezy sie do wybranej przychodni zapisac. Jesli sprawa jest pilna a nie ma sie lekarza to mozna sie zglosic do walk-in centre gdzie rowniez przyjmuje gp ale trzeba przygotowac sie na kilka godzin czekania. Powodzenia"

- "dzieki! pytalam sie o publiczna, bo z prywatna to widze, ze taniej wyjdzie lot kupic i zalatwic to w pl".

A Wy jak oceniacie brytyjską służbę zdrowia? Korzystacie z opieki medycznej w UK, czy czekacie z wizytą aż będziecie w Polsce?