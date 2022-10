Do 330 000 nadmiarowych zgonów w UK doszło z powodu oszczędnościowej polityki kolejnych rządów

Jak wynika z badań, z powodu polityki "austerity", a więc rządowych cięć wydatków na usługi i świadczenia publiczne wprowadzonych, aby uzyskać budżetowe oszczędności w latach 2012-2019 doszło do 330 tysięcy nadmiarowych zgonów w UK.

Polityka szukania oszczędności uprawiana przez rządy kierowane przez polityków Partii Konserwatywnej zabija i to całkiem dosłownie. Jak wykazało badanie opublikowane w "Journal of Epidemiology and Community Health" w Anglii, Walii i Szkocji w ciągu ośmiu lat (w okresie 2012-2019, a więc jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19) liczba zgonów przekroczyła oczekiwaną ilość śmierci o 334 327. W skrócie, można napisać, iż tyle właśnie ludzkich żyć pochłonęło brytyjskie "austerity". Tendencję tą dało się już zauważyć wcześniej, a trendy związane z większą umieralnością zaczęły się nasilać już w 2010 roku, gdy rząd koalicyjny kierowany przez torysów zaczął w imię polityki oszczędnościowej ograniczać wydatki publiczne o dziesiątki miliardów funtów.

Autorzy badania sugerują, że dodatkowe zgony w latach 2012-2019 odzwierciedlają wzrost liczby osób umierających przedwcześnie po doświadczeniu obniżonych dochodów, złego stanu zdrowia, złego odżywiania i warunków mieszkaniowych oraz izolacji społecznej.

Oszacowano liczbę ofiar konserwatywnej polityki "austerity"

"Kiedy obecny rząd Wielkiej Brytanii debatuje nad obecnym i przyszłym kierunkiem [polityki] gospodarczej, musi zrozumieć i wyciągnąć wnioski z niszczących skutków cięć w podstawowych usługach publicznych i programach socjalnych oraz ich wpływu na zdrowie ludności w całej Wielkiej Brytanii" - komentował Prof. Gerry McCartney z University of Glasgow i współautor artykułu, cytowany przez "Guardiana".

"To badanie pokazuje, że w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie znacznie więcej zgonów było spowodowanych polityką gospodarczą rządu Wielkiej Brytanii niż pandemią Covid-19" - dodawała Ruth Dundas, profesor epidemiologii społecznej na University of Glasgow, współautorka rzeczonego badania.

Z powodu cięć budżetowych liczba zgonów w UK wzrosła o 330 tysięcy

Całkowita nadwyżka zgonów obejmowała 237 855 mężczyzn w Anglii i Walii oraz 12 735 mężczyzn w Szkocji. W Anglii i Walii odnotowano 77 173 zgonów kobiet, a w Szkocji- 6564. Wskaźniki zgonów wśród kobiet mieszkających w 20% najbardziej ubogich obszarach Anglii wzrosły o 3% po spadku o 14% w ciągu poprzedniej dekady. W Szkocji przedwczesne zgony na piątym najbardziej ubogim obszarze wzrosły o 6–7% wśród mężczyzn i kobiet, po wcześniejszym spadku o 10–20%.

Warto również dodać, iż w ramach tego badania nie odkryto niczego, czego by już wcześniej nie wiedziano. Jak podaje "Guardian" wcześniejsze badania również bezpośrednio wiązały politykę "austerity" w ramach systemu ochrony zdrowia i programów społecznych z nadmierną liczbą zgonów w Anglii, a także z mniejszą średnią długością życia wśród osób najbardziej potrzebujących.

