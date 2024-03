Praca i finanse Dieta na Wielkanoc. Jak uniknąć dodatkowych kilogramów?

W święta czyha na nas jak zawsze ta sama pokusa – duże ilości pysznego jedzenia. Czy istnieją sposoby na to, by nie przytyć w święta? Dietetycy przestrzegają, że problemem na ogół nie jest ilość potraw, ale wielkość porcji, jakie sobie nakładamy, a także jakość świątecznego jedzenia – które jest niestety zazwyczaj wysokokaloryczne. Poniżej kilka sprawdzonych zasad dietetycznych, które pomogą nam zachować zdrową sylwetkę szczególnie w Wielkanoc.

PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW

1. Zamiast majonezu – jogurt naturalny

Dietetycy proponują, by zamiast majonezu, dodawać do sałatek, jaj i innych potraw jogurt naturalny z niedużą ilością musztardy, chrzanu i koperku. Jeśli nie chcesz eksperymentować, to majonez możesz mieszać pół na pół z jogurtem, co już znacznie podniesie jakość potraw.

2. Wędliny i mięsa – tylko chude

W Święta na stołach królują mięsne potrawy. Pamiętaj jednak, by wybierać produkty z jak najniższą zawartością tłuszczu. Tłuszcz zwierzęcy jest nie tylko tuczący, ale również niezbyt zdrowy. Zamiast wieprzowiny możesz wybrać chudszą drób, np. indyka.

3. Zamiast zwykłej mąki używaj pełnoziarnistej

Piecz z razowej mąki! – “Mąka pełnoziarnista zawiera więcej błonnika, niż zwykła, a błonnik korzystnie wpływa na trawienie, a tym samym pomaga organizmowi szybciej uporać się ewentualnym nadmiarem spożytego jedzenia” – doradza Tomasz Sagan z londyńskiej restauracji My Fit Food, która specjalizuje się w zbilansowanej diecie.

4. Nie przesadzaj z cukrem

Jest to “złota reguła” zdrowego odżywiania. Pamiętaj, że biały cukier znajduje się nie tylko w słodyczach i dodajesz go nie tylko do ciast. Zdradliwe mogą okazać się zwłaszcza kolorowe napoje owocowe, do których często dodaje się duże ilości cukru. W miarę Twoich możliwości nie słódź też kawy i herbaty.

5. Jak najmniej smażenia

Podczas smażenia na większości tłuszczów, które są dostępne w sklepach, pod wpływem bardzo wysokiej temperatury, zachodzą bardzo podejrzane reakcje chemiczne, których efektem są tzw. tłuszcze trans. Regularne spożywanie tego typu tłuszczów nie tylko sprzyja otyłości, ale także chorobom układu krążenia czy nowotworom. Jeśli już smażysz, to wybierz np. olej kokosowy, który jest zdrowszy.

Alternatywą do smażenia jest nie tylko gotowanie w wodzie mięs i warzyw – coraz bardziej popularne staje się gotowanie na parze. – “Gotowane na parze mięsa i warzywa tracą mniej swoich wartości odżywczych, a także zachowują więcej walorów estetycznych i mają lepszą konsystencję niż jedzenie ugotowane w wodzie” – podpowiada właściciel My Fit Food.

Oprócz podstawowych zasad przygotowywania potraw świątecznych, warto pamiętać też o kilku dobrych nawykach świątecznych:

1. Pij wodę, ponieważ to ona najlepiej nawadnia organizm i sprzyja jego oczyszczaniu z toksyn.

2. Pamiętaj o spacerze, ponieważ ruch sprzyja sprawniejszemu trawieniu.

3. Nie bierz dokładki – potem możesz tylko żałować tej krótkiej chwili słabości.

4. Nie gotuj za dużo – przecież i tak zostanie. 😉

