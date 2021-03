Czym różni się rozwód w UK w czasie pandemii od tego sprzed niej?

artykuł sponsorowany

Za sprawą pandemii COVID-19 życie codzienne wielu osób uległo zmianie. W związku z wprowadzonymi restrykcjami oraz rosnącą popularnością pracy zdalnej często spędzamy również dużo więcej czasu w domu. Chociaż z pozoru jest to wygodne rozwiązanie, coraz częściej wpływa na znaczne pogorszenie stosunków między domownikami, którzy muszą spędzać ze sobą cały wolny czas i mają więcej okazji do nieporozumień i kłótni. W konsekwencji coraz więcej małżeństw ulega rozpadowi, a rozwody często trwają dłużej niż przed pandemią.

Kiedy możliwy jest rozwód w Wielkiej Brytanii?

Sprawa rozwodowa w obcym kraju zawsze na początku budzi pewne obawy. Obecnie dodatkowym stresem jest dość niepewna sytuacja w kraju, która dynamicznie się zmienia. Mimo tego sama procedura rozwodowa absolutnie nie musi być powodem do nerwów. Tak naprawdę unieważnienie małżeństwa przebiega w podobny, a nawet łatwiejszy sposób, jak w Polsce i przy wsparciu doświadczonego prawnika można przez nią przejść praktycznie bezboleśnie.

Aby rozwód mógł mieć miejsce, para musi zwykle być małżeństwem przez ponad rok, a jej pożycie musi ulec całkowitemu rozpadowi. Istotna jest również jurysdykcja, pod jaką podlegają małżonkowie. Przy rozpatrywaniu spraw sąd bierze pod uwagę miejsce zamieszkania, stałego pobytu i domu rodzinnego partnerów, lokalizację ich nieruchomości oraz szkołę, do której uczęszczają ich dzieci. Co ważne, rozwód w UK możliwy jest nawet jeżeli małżeństwo zostało zawarte w Polsce! Aby był uznany w Polsce, niezbędne jest poinformowanie odpowiedniego urzędu o tym fakcie za pomocą specjalnej aplikacji, którą należy wypełnić.

Co jest potrzebne do złożenia pozwu o rozwód?

Chociaż za sprawą pandemii procedury przy wielu sprawach urzędowych uległy uproszczeniu, to w przypadku rozwodów nadal niezbędny jest taki sam pozew rozwodowy jak wcześniej. Powinien zawierać dane personalne stron i dowody na rozpad małżeństwa.

W zależności od konkretnego przypadku powinny one potwierdzać cudzołóstwo, nieodpowiednie zachowanie, dwuletnią dezercję pozwanego lub separację stron. Podstawowa opłata, jaką musi uiścić powód za rozpoczęcie procesu, wynosi 550 funtów. W określonych sytuacjach, np. niskiego miesięcznego dochodu, może ona ulec obniżeniu.

Procedury rozwodowe przy wielu sprawach urzędowych uległy uproszczeniu w czasie pandemii

Funkcjonowanie sądów a COVID-19

Pomimo pandemii dostęp do sądownictwa dla mieszkańców Wielkiej Brytanii nie został drastycznie ograniczony. Niestety ze względu na możliwość wystąpienia zachorowań i kwarantanny w sądach, a także fakt, że w urzędach pracuje fizycznie mniej osób, czas rozpoznania sprawy może się wydłużyć. Zachorowanie sędziego tuż przed rozprawą bądź też wprowadzenie kwarantanny w sądzie mogą mieć w pływ na nieplanowane przełożenie terminu rozprawy. Niestety w takich szczególnych warunkach nie jesteśmy w stanie nic zrobić.

Inne trudności związane z koronawirusem

Proces rozwodowy w Wielkiej Brytanii to zasadniczo sprawa administracyjna, a do jej rozpatrzenia nie jest potrzebne stawienie się na rozprawie. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do zasadności rozwodu, sędzia będzie w stanie podjąć decyzję w oparciu o przedstawioną mu dokumentację. Taki rodzaj postępowania zmniejsza prawdopodobieństwo odwołania rozprawy z powodu choroby lub kwarantanny nałożonej na jedną ze stron procesu. Wciąż jednak mogą pojawić się problemy z doręczeniem dokumentów stronie przeciwnej. Wcześniej taka wymiana miała zwykle miejsce osobiście, dzisiaj w wielu przypadkach jest to niemożliwe, przez co procedura się przedłuża.

Jak przyspieszyć rozwód w czasie pandemii?

Przyspieszenie procedury rozwodowej w czasie pandemii tak naprawdę nie jest możliwe. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na jakość dostarczonych do sądu dokumentów rozwodowych. Jeżeli zostaną one przygotowane w odpowiedni sposób i nie będą budziły wątpliwości sędziego czy wymagały naniesienia poprawek, wówczas cała procedura może potoczyć się znacznie szybciej. Aby uniknąć błędów i braków, warto skorzystać z pomocy prawnika, który krok po kroku wskaże, jak powinien wyglądać wniosek rozwodowy oraz pomoże go przygotować.

Przygotowując pozew, powód powinien przede wszystkim upewnić się, czy dane zawarte w pozwie odpowiadają danym z aktu małżeństwa, czy wskazane przyczyny rozwodu są akceptowalne przez sąd oraz czy są one poparte odpowiednimi argumentami. W większości przypadków niezbędne jest również zaznaczenie pola związanego z późniejszymi roszczeniami finansowymi. Spełnienie wszystkich tych warunków może już na samym początku przyspieszyć przebieg rozwodu.

Warto złożyć pozew o rozwód teraz czy poczekać?

Wiele osób, które podjęły ostateczną decyzję o zakończeniu małżeństwa, stoi obecnie przed ciężkim wyborem: czy składać pozew rozwodowy w czasie pandemii, czy poczekać z rozwodem do czasu, kiedy sytuacja wróci do normalności? Chociaż obecnie wprowadzone restrykcje oraz lockdowny mogą przedłużyć czas trwania rozwodu, to sprawy w sądach rodzinnych wciąż są rozpatrywane i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić.

Czekanie z rozwodem na koniec pandemii może być problematyczne przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiemy, kiedy poradzimy sobie z wirusem. Po drugie, z pewnością wiele par przekłada wszczęcie procedury rozwodowej na później, przez co możemy w przyszłości spodziewać się lawinowego napływu wniosków rozwodowych, co również może mieć wpływ na czas rozpatrzenia sprawy.