Kto może starać się o rozwód w UK? Przeczytaj opinię prawników

Statystki pokazują jasno, że Polacy równie chętnie zawierają związki małżeńskie na Wyspach, jak i się rozwodzą. I chociaż ta druga sprawa należy do zdecydowanie mniej przyjemnych to powinniśmy pamiętać, iż przy odpowiednim prawnym wsparciu można przejść przez nią niemalże bezboleśnie.

Jedno z najważniejszych pytań, które nurtuje naszych rodaków mieszkających w Wielkiej Brytanii dotyczy tego, czy można rozwieść się w UK, jeśli małżeństwo zostało zawarte w Polsce? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci z polskiej kancelarii Optimal Solicitors. Poniżej zamieszczamy wywiad, który udało nam się przeprowadzić ze specjalistą z Departamentu Prawa Rodzinnego, który pracuje w tejże firmie.

Jeśli związek małżeński został zawarty w Polsce albo jeśli osoba nie jest obywatelem brytyjskim, możliwe jest ubieganie się o rozwód w Wielkiej Brytanii?

Zwykle można ubiegać się o rozwód w Anglii lub Walii, jeśli pozostaje się w związku małżeńskim od co najmniej roku i związek uległ całkowitemu rozpadowi. Jednakże trzeba to nieco uściślić, bo dla sądu istotne będzie także udowodnienie, że podlegamy pod daną jurysdykcję. Ważne będzie tutaj miejsce zamieszkania czy tak zwane miejsce stałego pobytu. Sąd w tej kwestii weźmie pod uwagę, gdzie znajduje się nasz dom rodzinny, gdzie mamy nieruchomość, gdzie znajduje się szkoła naszych dzieci itd.

Sąd zacznie rozpatrywać pozew rozwodowy jeśli spełniamy jeden z poniższych warunków:

powód i pozwany mieszkają na terenie Anglii bądź Walii, powód i pozwany zamieszkiwali Anglię lub Walię, a jedna ze stron nadal przebywa na tym terenie, pozwany na stałe mieszka w Anglii lub Walii, powód jest rezydentem Anglii lub Walii i mieszkał na tym terenie przez co najmniej rok przed złożeniem pozwu, powód uznaje Anglię lub Walię za miejsce swojego domicylu oraz zamieszkiwał Anglię bądź Walię przez co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem pozwu; (tylko w przypadku małżeństwa) obie strony procesu uznają Anglię bądź Walię za miejsce swojego domicylu.

Trzeba pamiętać, iż można ubiegać się o rozwód w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte w Polsce . Możliwe jest również złożenie wniosku o rozwód w UK, jeśli nawet strony procesu pochodzą np. z Polski. Niestety wciąż funkcjonuje błędne przypuszczenie, że aby skutecznie wziąć rozwód, należy złożyć aplikacje w kraju, w którym małżeństwo zostało zawarte.

Wskazanie odpowiedniej jurysdykcji bardzo często może być mylące, dlatego warto w tej sprawie skontaktować się z prawnikiem.



Jakie dokumenty musimy zgromadzić, aby móc przystąpić do postępowania rozwodowego? Gdzie i w ilu kopiach należy złożyć odpowiedni wniosek?



W rutynowym postępowaniu rozwodowym adwokat informuje klienta na każdym etapie, jakie dokumenty są niezbędne, aby dalej procedować. Aby rozpocząć cały proces niezbędny będzie akt małżeństwa (oryginał lub odpis) oraz jego przetłumaczona na język angielski wersja.





Co musi się znaleźć we wniosku rozwodowym? Na co warto zwrócić uwagę, co jest szczególnie ważne?



Pozew rozwodowy musi zawierać dane personalne stron, a także informację dla sądu, iż doszło do trwałego rozpadu małżeństwa. Aby udowodnić, iż doszło do trwałego rozpadu małżeństwa w pozwie należy uwzględnić jedną (lub kilka) z następujących kwestii:

• cudzołóstwo pozwanego,

• nieodpowiednie zachowanie pozwanego,

• dwuletnią dezercję pozwanego,

• dwuletnią separację (tylko w przypadku zgody na rozwód pozwanego),

• pięcioletnią separację.



Aby rozpocząć proces, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 550 funtów. W zależności od naszej sytuacji finansowej koszta te można zredukować i to nawet znacznie jeśli weźmie się pod uwagę następujące kwestie:

• osoba składająca pozew nie ma oszczędności lub posiada tylko niewielkie oszczędności,

• powód (powódka) pobiera zasiłki,

• osoba składająca wniosek ma niskie dochody.



Jeśli miesięczny dochód jest poniżej określonego progu, można wystąpić do sądu o obniżenie opłaty. Jednakże z drugiej strony należy pamiętać, iż pobieranie zasiłków nie uprawnia z klucza do obniżenia kosztów sądowych, gdyż zawsze pozostaje to w gestii sądu.



Wśród najczęściej popełnianych błędów podczas wypełniania pozwu rozwodowego można wymienić:

1. Dane zawarte na akcie małżeństwa nie zostały odzwierciedlone na pozwie.

2. W pozwie nie zostało zaznaczone pole związane z późniejszymi roszczeniami finansowymi. Powinno być ono zaznaczone niemalże w większości przypadków. Ma to na celu uzyskanie zgody na ewentualne późniejsze złożenie wniosku, ale nie rozpoczyna to żadnych oficjalnych postępowań.

3. Dane zawarte w pozwie dotyczące przyczyn rozwodu nie są akceptowane przez sąd.

4. Przyczyny do rozwodu nie zostały wsparte wystarczającymi argumentami.





Co z separacją? Czy koniecznym jest, aby rozwód był poprzedzony okresem separacji? Czy separacja może coś ułatwić w staraniu się o rozwód?

Separacja może stanowić jeden z argumentów podczas składania pozwu rozwodowego. Sąd może wziąć pod uwagę dwuletnią separację, jeśli współmałżonek zgadza się na rozwód. Przy nieco dłużej, bo pięcioletniej separacji, taka zgoda już nie jest potrzeba.

Wiele osób składających pozew o rozwód chce skorzystać z możliwości użycia separacji między małżonkami jako argumentu do rozwodu. Wydaje się to być rozsądna decyzja, jeśli na przykład nie chcemy wskazywać negatywnych stron naszego współmałżonka czy mówić o pejoratywnych aspektach naszego małżeństwa.





Czy starając się o rozwód trzeba również składać wniosek o alimenty lub ustalenie opieki nad dziećmi czy te kwestie załatwia się osobno?

Ustalenia dotyczące dzieci lub kwestie finansowe rozpatrywane są osobno. Przedmiotem postępowania rozwodowego w Anglii oraz Walii jest rozwiązywanie problemu trwałego podziału relacji między stronami. W sprawach związanych z opieką nad dziećmi czy podziałem majątku można spróbować dojść do porozumienia między sobą, wówczas unika się wielu uciążliwych i kosztowych procesów. Warto w takich kwestiach rozważyć na przykład podjęcie mediacji. Osoba trzecia, która pomaga w rozmowach między współmałżonkami (lub byłymi partnerami), może pomóc rozwiązać spór bez konieczności rozpoczynania postępowania sądowego, które jak zawsze wiąże się ze stresem. Niemniej jednak warto pamiętać, iż taki krok nie jest potrzebny, gdy w związku dochodzi lub dochodziło do przemocy domowej.





Czy w Wielkiej Brytanii procedury związane z uzyskaniem rozwodu są skomplikowane? W jakim przypadku potrzebna będzie ewentualna pomoc prawnika?

Złożoność procesu rozwodowego zależy od bardzo indywidualnych kwestii, dlatego każda taka sprawa powinna być uważnie rozpatrywana. Zarówno w przypadku rozwodów za porozumieniem stron, jak i takich, w których występuje więcej komplikacji warto zwrócić się po poradę adwokata, który przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku. Oczywiście to czy chcemy zatrudnić prawnika czy nie zależy tylko i wyłącznie od nas, ale należy pamiętać, że istotne dla powodzenia sprawy rozwodowej jest właściwe zrozumienie całego procesu. Jest to szczególnie ważne, gdyż nie chcemy w późniejszym etapie stanąć przed koniecznością korygowania błędów, które powstały na przykład z naszej niewiedzy. Wszystkie takie sytuacje niestety doprowadzają do opóźnień oraz dalszych kosztów... a tych nikt z nas nie chce ponosić jeśli nie musi.





Czy po złożeniu wniosku i wszystkich dokumentów koniecznie będzie, aby osoba starająca się o rozwód pojawia się w sądzie?

Proces rozwodowy jest zasadniczo sprawą administracyjną. Oznacza to, że zazwyczaj żadna ze stron nie będzie musiała stawiać się na rozprawie, aby uzyskać rozwód. W większości przypadków sędzia podejmuje decyzję tylko w oparciu o przedstawioną mu dokumentację. Jak już było wspomniane, proces rozwodowy jest stosunkowo prosty, pod warunkiem oczywiście, jeśli współmałżonek nie poprosi sądu o nieudzielenie rozwodu.





Czy rozwodząc się w Wielkiej Brytanii musimy w jakiś sposób informować o tym polski urząd?

Istnieje aplikacja, którą należy wypełnić, aby skutecznie poinformować na przykład urząd w Polsce, że już jesteśmy po rozwodzie. Wniosek ten pozwoli na rejestrację orzeczenia uzyskanego w państwie członkowskim UE w celu wykonania lub uznania rozwodu w innym państwie członkowskim. Wspomniana aplikacja może stanowić formalną dokumentację, z której można skorzystać w Polsce, aby udowodnić, że rozwód miał miejsce w Wielkiej Brytanii. Oczywiście służymy pomocą przy wypełnieniu wniosku.



Czym jest Decree Nisi, a czym Decree Absolute? Czym różnią się między sobą?

Istnieje wiele nieporozumień w kwestii rozróżnienia obu pojęć. Decree Nisi to nieprawomocny wyrok sądu. Jest to dowód, że małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie, a sąd zgodził się z przedstawionymi argumentami. Kolejnym krokiem, po otrzymaniu Decree Nisi, jest wystąpienie (po 6 tygodniach i jednym dniu) o prawomocny wyrok sądu, czyli Decree Absolute, który oficjalnie kończy związek. Okres między Decree Nisi, a Decree Absolute jest po to, aby strony miały czas na ewentualną zmianę zdania.



Czy gdy już kwestia rozwodu zostanie przed sądem rozwiązana co dalej ze sprawami finansowymi i opieką nad dziećmi? W jaki sposób zabrać się za rozwiązywanie tych kwestii?

Ważne jest uwzględnienie tych kwestii w trakcie postępowania rozwodowego. Strony powinny postarać się wspólnie rozwiązać problemy, aby w późniejszym czasie zapobiec dalszym komplikacjom. Dodatkowo ze swojej strony chciałbym dodać, iż nie jest wskazane zajmowanie się kwestiami finansowymi dopiero po rozwodzie, ponieważ można utracić prawo do niektórych roszczeń.

