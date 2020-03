Czym jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

Podróże kształcą i to bez wątpienia. Warto więc w czasie wolnym zaplanować wakacje, a nawet krótkie weekendowe wycieczki. Możemy to zrobić samodzielnie albo za pośrednictwem biura podróży. W obu przypadkach może zdarzyć się, że będziemy zmuszeni odwołać rezerwację. Podpowiemy, co w takiej sytuacji.

Podróż z biurem podróży lub samodzielnie – którą opcję wybrać?

Każde ze wspomnianych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, która z opcji jest korzystniejsza, lepsza czy bardziej opłacalna. Każdy, kto planuje wyjazd powinien zapoznać się z cechami tych dwóch form i wybrać dla siebie to rozwiązanie, które jemu samemu wydaje się bliższe. Bez sugerowania się opiniami innych osób.

W razie jednak gdyby, z jakiegoś powodu, konieczne było zrezygnowanie z tego wyjazdu, zaliczka (zarówno ta z hotelu, jak i ta z biura podróży) przepada, a podróżny nie ma ani pieniędzy ani wyjazdu.

Dodatkowo, w niektórych biurach podróży, przy podpisywaniu umowy, trzeba zgodzić się na taki zapis, ze w razie rezygnacji z wyjazdu, podróżny dodatkowo pokryje część kosztów, poniesionych przez biuro, na dokonanie rezerwacji.

Koszty rezygnacji z podróży

Takie koszty rezygnacji z podróży są bardzo bolesne i mogą wydawać się bardzo niesprawiedliwe. Rzadko kiedy rezygnacja z podróży spowodowana jest błahymi powodami. Zwykle powód jest poważny i istotny – a to choroba, a to obowiązki zawodowe, a to jakiś nieszczęśliwy wypadek lub zbieg okoliczności. Nikt nie rezerwuje hotelu czy podróży tylko po to, by potem z tego zrezygnować.

Niestety, zasady dokonywania rezerwacji są takie, że zaliczki przepadają i jest to ryzyko samego podróżnego, z którym musi się liczyć i musi brać je pod uwagę.

Czy ewentualna strata pieniędzy to konieczność? Na szczęście nie! Jeżeli zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia podróżnego, możesz uniknąć utraty zaliczki, jak również konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy, że będziesz pamiętać o kilku istotnych kwestiach, które znajdziesz na stronie https://rankomat.pl/ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji-z-podrozy.

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży informacje podstawowe

Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży powoduje, że firma ubezpieczeniowa zwróci równowartość wpłaconych zaliczek, a jeżeli biuro podróży będzie, zgodnie z zawartą umową, oczekiwało poniesienia dodatkowych kosztów, to również zostaną one uregulowane z wypłaconego odszkodowania. W efekcie, podróżny nie poniesie aż tak dużych kosztów. Oczywiście, składka wpłacona za polisę nie podlega zwrotowi. Ważne jednak, że zwrócone będą wszelkie zaliczki.

Jakie koszty mogą zostać zwrócone

W ramach ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży ubezpieczony może wnioskować o wypłatę świadczenia w kilku różnych sytuacjach. Nie musi to być rezygnacja z całego wyjazdu. Ogólnie dostępne są bardzo różnorodne opcje, a wśród nich znajdują się między innymi:

rezygnacja z podróży w 100%;

rezygnacja z wycieczki lub imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem;

rezygnacja z wycieczki lub imprezy turystycznej w trakcie jej trwania;

anulowanie biletów przejazdowych, biletów wstępu;

rezygnacja z noclegów;

koszty przebukowania biletów na inny termin.

W jakich okolicznościach ubezpieczenie zadziała?

Każda firma ubezpieczeniowa, która oferuje tego rodzaju ubezpieczenie, ustala również indywidualnie swoje własne zasady, dotyczące tego, w jakich okolicznościach ubezpieczenie zadziała i co musi się stać, by spełnione zostały warunki polisy.

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, która obejmuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, należy dokładnie i bardzo szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, by wiedzieć, jakie okoliczności uprawniają do wnioskowania o ubezpieczenie, a jakie okoliczności nie dają takiego prawa.

Na podstawie informacji z różnych firm ubezpieczeniowych można wskazać, że ubezpieczony otrzyma odszkodowanie, gdy zrezygnuje z podróży w następujących okolicznościach:

dojdzie do śmierci osoby bliskiej;

ubezpieczony zachoruje;

ubezpieczony straci pracę;

dojdzie do włamania;

ubezpieczony dowie się o terminie bardzo ważnego egzaminu;

dojdzie do kradzieży dokumentów.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe idą nawet dalej. Oferują ubezpieczenie, gdy rezygnacja spowodowana jest dowolną zewnętrzną przyczyną, którą poszkodowany może udowodnić. Najważniejsze, by była to jednak przyczyna zewnętrzna. Wobec takiego założenia może to również być choroba psa, choroba przyjaciela czy kłopoty rodziców.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała

Przed podpisaniem umowy trzeba również sprawdzić, kiedy taka polisa nie zadziała. Otóż, nie obowiązuje ona wówczas, gdy poszkodowany mógł w pewnym stopniu przewidzieć okoliczności, które doprowadziły do odwołania wyjazdu, jak również, gdy okoliczności te nie są zbyt poważne.

Ubezpieczenie może nie zadziałać, gdy do odwołania wyjazdu dojdzie z powodu choroby przewlekłej ubezpieczonego, o której ubezpieczony wiedział wcześniej lub gdy nagłe zachorowanie nie pociągnie za sobą hospitalizacji, tylko uda się z nim szybko uporać.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży może się okazać bardzo przydatne i korzystne, dlatego warto je rozważyć tuż po zarezerwowaniu swojej podróży.