Czym jest "Pancake Day" Kiedy się go obchodzi w UK?

"Pancake Day" - co to jest?

Czym jest "Pancake Day"? Kiedy przypada w 2021 roku? Skąd taka tradycja w Wielkiej Brytanii się wzięła? Co w tym czasie robi się w Polsce? Chcesz znać odpowiedzi na te pytania? Zapraszamy do naszego tekstu!

"Pancake Day" ("Dzień Naleśnika") przypada na "Ostatni Wtorek" ("Shrove Tuesday"), a więc ostatni dzień przed Środą Popielcową (pierwszym dniem chrześcijańskiego Wielkiego Postu). W krajach chrześcijańskich obchodzony jest poprzez uczestniczenie w spowiedzi i pokucie, rytualne palenie palm Wielkiego Tygodnia z poprzedniego roku, finalizowanie wielkopostnej ofiary, ale także poprzez... zabawę oraz spożywanie właśnie naleśników i innych słodyczy!

"Pancake Day" - co to jest?

"Shrove Tuesday" obchodzony jest przez większość chrześcijan, w tym przez anglikanów, luteranów, metodystów i katolików rzymskich. W tym właśnie czasie dokonują oni "w szczególny sposób samooceny, zastanawiając się, jakie krzywdy muszą odpokutować i jakie zmiany w życiu lub obszarach duchowych szczególnie potrzebują pomocy Boga w radzeniu sobie z rozwojem", jak pisze Darren Provine. Dodajmy również, że jest to święto ruchome, które rokrocznie przypada na inną datę.

W Polsce funkcjonują terminy "ostatki" lub "zapusty" (lud. "mięsopust", śląs. "kozelek", odpowiednik prawosławnej "maslenicy"). Są to po prostu ostatnie dni karnawału w naszym kraju, który zaczyna się w tłusty czwartek, a kończy zawsze we wtorek, który w zwany "śledzikiem" (w Wielkopolsce jest to tzw. "podkoziołek") - to chyba będzie najlepszy odpowiednik brytyjskiego "Pancake Day".

Na czym polega "Pancake Day"?

Tradycyjnie w ostatki urządza się ostatnie huczne zabawy, bale przed nadchodzącym okresem wstrzemięźliwości. Największym balem karnawałowym jest karnawał w Rio de Janeiro rozpoczynający się w ostatni piątek przed Środą Popielcową i trwający przez pięć dni aż do środy nad ranem. Warto również wspomnieć o francuskiej tradycji "Mardi Gras", który oznacza "tłusty wtorek" i odnosi się do praktyki spożywania bogatszych, tłustych potraw ostatniej nocy przed rytualnym postem Wielkiego Postu.

Historia "Dnia Naleśnika" sięga XV w. Wówczas w krajach anglosaskich w czasie Wielkiego Postu jedzenie mleka oraz jajek było zakazane. Aby produkty tego typu się nie marnowały wymyślono sposób, aby je wykorzystać jeszcze zanim rozpocznie się okres poszczenia. Co wymyślono? To, co pysznego da się zrobić z jajek i mleka, czyli właśnie naleśniki!

Kiedy "Pancake Day" przypada w 2021 roku?

Warto jednak zaznaczyć, że podczas Pancake Day nie ograniczamy się tylko do jedzenie naleśników, bo mamy również do czynienia ze specyficznym wyścigiem. Jak czytamy na portalu "Podróże.SE":

"Uczestnicy ścigają się, trzymając w ręku patelnię z naleśnikiem. Tradycję zapoczątkowała mieszkanka hrabstwa Buckinghamshire. Kobieta podczas smażenia naleśników nie usłyszała kościelnych dzwonów. Żeby nie spóźnić się na mszę, gospodyni wybiegła z domu z patelnią".

Dodajmy również, że "Pancake Day" jest obchodzony w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz Kanadzie. Najbliższy "Dzień Naleśnika" wypada 16 lutego 2021.

