Czy w UK obowiązuje zakaz korzystania z węża ogrodowego?

Firmy wodociągowe zalecają oszczędne korzystanie z wężów ogrodowych i zraszaczy do trawników w obecnej sytuacji. Nie tylko przez obecną pogodę, ale również przez lockdown zapotrzebowanie na wodę się zwiększyło.

Stowarzyszenie Water UK, które reprezentuje główne firmy wodociągowe w Wielkiej Brytanii, wezwało wszystkich do oszczędnego korzystania z wody do podlewania ogrodów. Ze względu na sytuacją hydrologiczną na Wyspach i fakt, że maj był najsuchszym miesiącem w Anglii od 1896 roku zaleca się, aby nie używać zraszaczy ogrodowych do podlewania trawników i wężów ogrodowych do mycia samochodów. Sytuację utrudniają jeszcze obostrzenia związane z lockdownem, bo jak się okazuje w obecnej sytuacji zapotrzebowanie na wodę jest większe, niż zazwyczaj.

CZYTAJ TEŻ: Zakaz korzystania z węża ogrodowego zostanie wprowadzony od 5 sierpnia w północno-zachodniej Anglii

Firmy wodociągowe odnotowały ogromny wzrost zapotrzebowania na wodę, z której korzystają gospodarstwa domowe, szczególnie wieczorami. Zużycie wody wzrosło nawet o 20%, lokalnie zwiększyło się nawet o 40% powyżej normy w stosunku do obecnej pory roku.

Pod apelem Water UK podpisała się również największa brytyjska firma wodociągowa, a więc United Utilities. Przedstawiciele Water UK zapewniają, że w najbliższym czasie nie będzie problemów z dostępem do bieżącej wody, ale zwiększone zapotrzebowanie w tak ciepłym okresie może negatywnie wpłynąć na wydajność całej sieci. Właśnie z tego powodu musimy rozważnie korzystać z naszych kranów.

Przeczytaj też: Brexit: Polska i Wielka Brytania podpisały porozumienie ws. wzajemnej gwarancji praw wyborczych dla swoich obywateli

Met Office ostrzega, że ciepła i sucha aura może się w najbliższym czasie się jeszcze utrzymać. Raczej nie należy spodziewać się tak dużych opadów, które uzupełnią zapasy wody i zasilą wilogocią ziemią. Nie jest to dobra wiadomość. W ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii odnotowano liczne pożary, a rozprzestrzenianiu się ognia pomaga wysuszona ziemia.

Przypomnijmy, w 2018 roku w Irlandii Północnej i w północno-zachodniej Anglii w sierpniu wprowadzono zakaz korzystania z wężów ogrodowych. Decyzja ta zapadła w związku z najdłużej utrzymującymi się upałami w Wielkiej Brytanii od 1976 roku. Ówczesny zakaz obejmował podlewanie ogrodu, mycie samochodu, mycie łodzi, uzupełnianie wody w prywatnym basenie ogrodowym lub sadzawce ogrodowej, napełnianie fontanny ogrodowej. W przypadku jeśli złamiemy zakaz korzystania z węża ogrodowego, możemy dostać nawet tysiąc funtów kary.

Czy możemy spodziewać się wprowadzenia zakazu używania wężów ogrodowych i zraszaczy? Jeśli tak, to z pewnością o tym napiszemy!