Czy tak można się zachowywać w samolocie? Internauci nie zostawili suchej nitki na kobiecie „przeskakującej” nad pasażerami

W samolocie, jak to w samolocie, jest trochę ciasno. Ale czy żeby dostać się do swojego miejsca, usytuowanego pod oknem, można sobie pozwolić na „skakanie” nad pasażerami? Zachowanie tej kobiety wzbudziło w internecie spore poruszenie – zobaczcie, czy i Was oburza!

Nagranie pokazujące, jak pasażerka pewnego samolotu próbuje dostać się pod okno, wywołało wśród internautów lawinę krytyki. Niektórzy nazwali je wręcz działaniem „karalnym” i „przestępczym”. Co zatem zrobiła młoda kobieta? Cóż, chcąc dostać się na swoje siedzenie umieszczone pod oknem, pasażerka wspięła się na oparcie fotela, po czym, przeszła nad głowami innych ludzi. Zdarzenie nagrał zszokowany pasażer, który siedział w tym samym rzędzie po drugiej stronie. Mężczyzna opublikował następnie to wideo na swoim koncie na Twitterze.

The most criminal activity I’ve ever seen on an airplane. This woman was hopping over other passengers the whole 7 hour flight. @PassengerShamepic.twitter.com/drET3BGBWv — brandon (@In_jedi) June 15, 2022

Nieodpowiednie zachowanie w samolocie

Pasażer, który nagrał całe zdarzenie, zapewne by je zignorował, gdyby to zdarzyło się raz. Ale, jak się okazuje, kobieta wstawała ze swojego miejsca w trakcie lotu aż kilka razy. Dodatkowo, gdy pasażerka próbowała dostać się na swoje miejsce, to przechodziła nad ludźmi bez pytania ich o zdanie. „To najbardziej karygodne zachowanie, jakie kiedykolwiek widziałem w samolocie. Ta kobieta przeskakiwała nad innymi pasażerami przez cały 7-godzinny lot” - napisał Brandon na Twitterze. A jeden z internautów tak zareagował na jego wpis: „Czekaj. Ona nie mogła ich obejść? Gdzie były stewardesy? Nikt jej nie powiedział NIE!?”.

Byli też jednak i tacy internauci, którzy zadrwili z „problemu” Brandona, mówiąc, że chyba mało latał w życiu, skoro zszokowało go tego typu zachowanie pasażerki.



