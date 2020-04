Czy olejki CBD mogą pomóc w opanowaniu stanów lękowych w czasie lockdown?

Stosujecie olejek CBD? Z wywiadu z Jamie Woodem, założycielem i dyrektorem generalnym WOODIES, dowiecie się, w jaki sposób może być on pomocny w stanach lękowych.

Czy olejek CBD może pomóc w zwalczaniu stanów lękowych?



Wiele osób używających olejku CBD na co dzień twierdzi, że pomaga im on w osiągnięciu pełnego relaksu. W zupełności zgadzam się z tym stwierdzeniem, ale z mojego doświadczenia wynika również, że ​​nie chodzi tu jedynie o relaks. Nasze e-papierosy z olejkiem CBD skutecznie pomagają również w walce z niepokojem. Jak wspomniałem już we wcześniejszych publikacjach, kilka lat temu przeszedłem zawał serca, co skłoniło mnie do spojrzenia w swoje wnętrze oraz duszę i wprowadzenia kilku istotnych zmian w swoim destruktywnym stylu życia. Doprowadziło mnie to również do odkrycia zalet olejku CBD, po zażyciu którego od razu poczułem u siebie obniżenie poziomu lęku z jakim borykałem się już od dzieciństwa.

Mówiąc szczerze, ​​wychowanie w atmosferze Rock 'n' Rolla miało swoje zalety, ale był to jednocześnie dla mnie, jako małego dziecka, chaotyczny, wywołujący niepokój styl życia (dlatego trzymam swoje dzieci jak najdalej od tego świata!) W czasach, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem miewałem częste ataki paniki i cierpiałem z powodu lęków przez okres kiedy byłem 20 i 30 - latkiem. Po skończeniu 40 lat, spróbowałem olejków z CBD i to właśnie odmieniło moje życie. Tak więc, jeżeli olejki CBD pomogły mi w zwalczeniu MOJEGO wewnętrznego niepokoju, może mogą one również pomóc też WAM uporać się z waszym?



Po pierwsze, CO TO JEST CBD?



Olej CBD (kanabidiol) i THC (tetrahydrokannabinol) to dwa główne kannabinoidy występujące w konopiach indyjskich. Są one od wielu lat stosowane na całym świecie jako leki na liczne dolegliwości. Ponieważ marihuana ma również właściwości psychoaktywne, rząd Zjednoczonego Królestwa wprowadził ją na listę nielegalnych substancji w 1928 r. (Chociaż lekarze nadal mogli przepisywać ją do użytku medycznego aż do 1971 r.). Teraz już wiadomo, że to THC, a nie CBD, odpowiada za psychoaktywne działanie rośliny. Dlatego CBD zostało zalegalizowane w 2016 roku i od tego czasu coraz więcej badań nad interakcją kannabidiolu z układem endokannabinoidowym organizmu wskazuje na to, że ten kannabinoid ma zbawienny wpływ na leczenie wielu objawów chorób powiązanych ze stanami lękowymi.



CZYM SĄ STANY LĘKOWE?



Wystarczy tylko wejść do internetu lub otworzyć gazetę, aby przypomnieć sobie o tym, co dzieje się w naszym świecie - groźby wybuchu wojny, terroryzm, globalne ocieplenie, niepewna przyszłość gospodarki, a teraz jeszcze światowa pandemia koronawirusa - i już czujemy się zestresowani. Dodajmy do tego presję codziennego życia i nic dziwnego, że czasami odczuwamy lęk. Według badań Mental Health Foundation przeprowadzonych w 2018 r. z udziałem 4 619 dorosłych, aż 74% z nich czuło się przytłoczonych lub niezdolnych do radzenia sobie z pewną określoną sytuacją w ciągu ostatniego roku swojego życia, wynikało to właśnie ze stresu.



Lęk jest naszą fizjologiczną i emocjonalną reakcją na stres. Kiedy czujemy się zagrożeni, nasz mózg uruchamia proces zwany "reakcją walki lub ucieczki”, jest to wrodzony instynkt przetrwania przekazywany przez miliony lat z pokolenia na pokolenie. W momencie aktywacji systemu alarmowego naszego organizmu uwalniany jest przypływ hormonów stresu - w tym adrenaliny i kortyzolu, powoduje to przyspieszone bicie serca, duszności, drżenie rąk, kłopoty żołądkowe, nudności oraz nadmierne pocenie się. Czujemy strach oraz nerwowość i możemy wykazywać symptomy nadmiernej czujności.



W przeszłości, "mechanizm walki lub ucieczki" umożliwiał naszym przodkom szybką reakcję na zagrożenia, co skłaniało ich do stawienia czoła niebezpieczeństwu lub przezwyciężeniu sytuacji kryzysowych, ewentualnie ucieczki w bezpieczne miejsce. Mówiąc wprost, pomagało im to przetrwać.



Chociaż większość z nas nie jest już codziennie narażana na potencjalne zagrożenie życia, ten sam proces jest nadal uruchamiany poprzez stosunkowo nieszkodliwe sytuacje, takie jak egzaminy na studiach, rozmowy o pracę i wystąpienia publiczne. Jest to naturalne, ponieważ pewna ilość lęku jest faktycznie produktywna i pomaga nam w przygotowaniu się do trudnych, aczkolwiek niezbędnych zadań oraz wzmacnia naszą odporność, dlatego uczymy się radzić sobie w podobnych okolicznościach w przyszłości. Kiedy mija stresująca sytuacja, nasz niepokój ustępuje.



CZY JEST TO PRODUKT DLA KAŻDEGO?



Niektórzy z nas mogą nadal odczuwać lęk po zakończeniu sytuacji stresogennej. Przez większość czasu możemy się niepokoić i podobnie jak w przypadku moich ataków paniki, których doświadczałem w czasach kiegdy byłem jeszcze nastolatkiem, nasz niepokój może wydawać się niewspółmierny do zaistniałych okoliczności. Ten rodzaj lęku jest bardzo wyniszczający i może negatywnie wpływać na naszą zdolność do codziennego funkcjonowania zakłócając, w rezultacie, nasze związki, życie towarzyskie, wpływając na szkołę lub pracę - i może doprowadzić również do tego, że staniemy się jedną z 3 milionów osób które w Wielkiej Brytanii cierpią obecnie na zaburzenia lękowe (chociaż wielu z nas może cierpieć z powodu kombinacji lęku i depresji). Ponadto, jeżeli żyjemy w stanie ciągłego niepokoju, nasze ciało wytrąca się z poziomu równowagi emocjonalnej i w rezultacie może to doprowadzić do wystąpienia u nas problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca oraz stany zapalne. W rzeczywistości, zgodnie z analizą dokonaną w 2018 roku, każdego roku aż 94 miliardy funtów z brytyjskiego PKB przeznaczane jest na walkę z chorobami wywołanymi przez stany lękowe.



CO MOŻE NAM POMÓC W LECZENIU?



Istnieją różne znane metody walki ze stanami lękowymi, włączając w to relaks, wyciszenie, medytację, jogę, spacery oraz różne formy ćwiczeń. Lekarz rodzinny może również przepisać jeden z kilku rodzajów preparatów przeznaczonych do leczenia objawów lękowych, dać skierowanie na terapię poznawczo-behawioralną (ang. CBT) lub inny rodzaj terapii. Liczne aplikacje, takie jak Calm, Headspace, Stop Panic & Anxiety Self-Help i Rootd są również pod ręką, zapewniając możliwość poznania terapii poznawczo-behawioralnej i technik medytacyjnych, abyśmy mogli pomóc sobie w pokonaniu stanów lękowych.



CZY CBD MOŻE NAM POMÓC?

Chociaż do tej pory przeprowadzono niewielką liczbę badań dotyczących tego, czy sam CBD może pomagać w przezwyciężeniu stanów lękowych, z badań z 2015 roku, wynika, że może on skutecznie leczyć krótkoterminowe zaburzenia lęku społecznego, tzw., zespołu lęku uogólnionego, zespołu lęku napadowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i zespołu stresu pourazowego . Niedawny retrospektywny przegląd przypadków, badający wykorzystanie CBD w stanach lękowych i podczas snu, potwierdził ten potencjał pomocy w zaburzeniach związanych z lękiem. Przeprowadzone do tej pory badania dają obiecujące rezultaty i sugerują, że przyjmowanie CBD może pomagać w opanowaniu stanów lękowych, nie powodując niepożądanych skutków związanych z medycyną konwencjonalną.



CZY E-PAPIEROS JEST NAJLEPSZYM SPOSOBEM PODANIA OLEJKU CBD?



Wnioski z badań przeprowadzonych w 2011 roku wykazały zbawienny wpływ CBD na zmniejszenie lęku odczuwanego przez osoby z zaburzeniami lęku społecznego, który objawiał się podczas wystąpień publicznych. Może to potencjalnie, a z pewnością z mojego doświadczenia, wskazywać na to, że waporyzacja CBD jest najlepszym sposobem na przezwyciężenie lęku w sytuacjach takich jak wystąpienia publiczne, rozmowy o pracę i egzaminy, które szybko się kończą, ponieważ efekty są zarówno natychmiastowe jak i ograniczone w czasie. Istnieje jednak wiele innych sposobów przyjmowania CBD - takich jak zażywanie olejków w produktach spożywczych i stosowanie ich jako leki miejscowe. W tych przypadkach metoda aplikacji zależy jedynie od osobistych predyspozycji. Co ciekawe, w dobie aktualnych problemów, WOODIES ma w swojej ofercie zarówno olejki oraz antybakteryjne żele do rąk z CBD. Dlatego warto je wypróbować.

Jeśli uważasz, że ty lub ktoś, kogo znasz, może cierpieć z powodu nadmiernych stanów lękowych, poproś o profesjonalną pomoc swojego lekarza rodzinnego (proszę nie diagnozować siebie ani nie leczyć samodzielnie) lub skontaktuj się z jedną z następujących organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii:

