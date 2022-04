Czy linie lotnicze będą karane za opóźnienia wypłat odszkodowań pasażerom?

Brytyjscy posłowie są zdania, iż organ nadzorujący lotnictwo cywilne powinien mieć silniejsze uprawnienia, aby lepiej chronić prawa pasażerów dotkniętych zakłóceniami spowodowanymi przez takie wydarzenia, jak pandemia.

Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority) powinien mieć możliwość nakładania kar finansowych na te linie lotnicze, które zwlekały z wypłatami rekompensat finansowych swoim klientom za odwołane lub opóźnione loty - takie wnioski płyną z raportu komisji transportu Izby Gmin, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC. Lotnictwo cywilne było jedną z branż najbardziej dotkniętych środkami wprowadzonymi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Podróże międzynarodowe zostały zakazane lub mocno ograniczone w pierwszych miesiącach 2020 roku, tuż po tym, jak wirus zaczął rozprzestrzeniać się na całym świecie. Mocno w tej sytuacji ucierpieli zarówno pasażerowie, jak i same lotnicze. Niemniej, to często klienci znaleźli się w gorszej sytuacji.

Dość powiedzieć, że niektórzy pasażerowie Ryanaira nadal czekają na zwrot pieniędzy za bilet na lot, który nie odbył się z powodu strajku pilotów. Miał on miejsce... w 2018 roku, cztery lata temu!

Brytyjscy posłowie apelują o surowsze podejście do linii lotniczych

W raporcie "UK Aviation: Reform For Take-Off" czytamy, iż CAA, powinien mieć uprawnienia do nakładania kar finansowych na linie lotnicze, które nie zwracają w całości rekompensaty za bilety swoim klientom, gdy jest to wymagane przez prawo. Oprócz tego komisja wezwała również do wprowadzenia ustawy o niewypłacalności linii lotniczych na następnej sesji parlamentu, aby lepiej chronić konsumentów, pracowników i podatników.

"Regularnie prosiliśmy o silniejsze uprawnienia w zakresie egzekwowania prawa konsumenckiego, w tym o możliwość nakładania grzywien na linie lotnicze. Pozwoliłoby nam to w stosownych przypadkach podjąć szybsze działania (...)" - komentował cytowany przez BBC Paul Smith z CAA. Warto również dodać, że organizacja prokonsumenca "Which?" stała na dokładnie takim samym stanowisku. Ta kwestia została przez nią podniesiona w ostatnim czasie, po tym jak podróżni mieli problemy z gigantycznymi opóźnieniami w okresie Wielkiejnocy.

Chcą, aby przewoźnicy byli karania za opieszałość w przyznawaniu rekompensat

Dodajmy, że rząd zadeklarował, że w przyszłości ograniczenia w podróżowaniu mają być stosowane tylko w „ekstremalnych okolicznościach”. Władze „muszą zrekompensować branży poniesione straty gospodarcze”, jeśli jakiekolwiek środki mające wpływ na sektor zostaną ponownie nałożone.

Przypomnijmy, szykują się także zmiany w zasadach przyznawania odszkodowań za opóźniony lot samolotem. Brytyjskie władze chcą zastąpić regulacje unijne swoimi własnymi rozwiązaniami. Mają one być korzystniejsze dla pasażerów. "Przedstawiłem propozycję, której celem jest wzmocnienie ochrony i praw konsumentów linii lotniczych. W pełni wykorzystamy wolność w tym zakresie po wyjściu z UE" - komentował Grant Shapps, minister tranposrtu. WIęcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Nowe zasady przyznawania odszkodowań za opóźnienia lotów w UK - co się zmieni?"