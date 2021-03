Część mieszkańców UK otrzyma TRZY dawki szczepionki przeciwko Covid-19

Punkty "drive thru", wprowadzenie preparatu Moderny i "kwiecień miesiącem drugiej dawki" - poznaj szczegóły!

Brytyjskie władze zapowiedziały, że trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymają najbardziej narażeni i najstarsi Brytyjczycy. Pierwsze szczepienia w tej grupie mają się zacząć od września 2021 roku.

W tej sprawie wypowiedział się Nadhim Zahawi, który w rządzie Borisa Johnsona zajmuje się nadzorem nad programem szczepień. Brytyjski wiceminister zdrowia na łamach "The Daily Telegraph" zapowiedział podanie trzeciej, wzmacniającej odporność szczepionki osobom powyżej 70. roku życia oraz osobom zatrudnionym "na pierwszej linii frontu" walki z koronawirusem, a więc pracowniom ochrony zdrowia i pracownikom służb socjalnych. To także sposób na zabezpieczenie się przed potencjalnymi, kolejnymi mutacjami Covid-19. "Niezależnie od wirusa, będziemy gotowi" - mówił Zahawi.

Kto w UK otrzyma trzecią dawkę szczepionki przeciwko Covid-19?

Poza tym wiceminister Zahawi przedstawił plany dalszego rozwoju programu szczepień w Wielkiej Brytanii. Do końca lipca wszyscy dorośli mieszkający w UK powinni otrzymać pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa. Nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek stanęło na przeszkodzie w osiągnięciu tego wynilu. W tej chwili około 30 milionów zostało zaszczepionych pierwszą dawką - jest to ponad połowa pełnoletnich osób w UK. Z tej liczby koło pięciu procent otrzymało również drugą dawkę szczepionki.

Kwiecień w UK został ogłoszony "miesiącem drugiej dawki", jak deklaruje wiceminister Zahawi. Wiadomo już, że na brytyjskim rynku będzie dostępna kolejna szczepionka (wyprodukowana przez firmę Moderna) i w ramach programu szczepień rząd skupi się na podaniu drugiej dawki wszystkich tym, którzy otrzymali pierwsza, aby zmieścić się w 12-tygodniowym limicie. Dodajmy, że do jesieni 2021 w UK ma być dostępnym osiem różnych szczepionek.

"Wspaniała wiadomość, że ponad 30 milionów osób otrzymało swoją pierwszą dawkę. Musimy utrzymać to tempo. Proszę dopilnujcie, że przyjmiecie drugą dawkę, kiedy zostaniecie do tego wezwani" - komentował w mediach społecznościowych premier Boris Johnson.

Wiceminister zdrowia Nadhim Zahawi zdradza kolejne szczegóły programu szczepień

Jak czytamy na łamach "Guardiana" w kwietniu można spodziewać się niedoboru szczepionek w UK. Będzie on spowodowano z powodu zatoru w przesyłce 5 milionów szczepionek AstraZeneca z Indii i konieczności ponownego przetestowania 1,7 miliona dawek tego preparatu. Dzięki pojawieniu się szczepionek Moderny możliwe będzie "załatanie" tej dziury. Oficjalnie nie podano w jakiej ilości zostaną one zamówione, ale mówi o kilku setkach tysięcy, prawdopodobnie o pół milionie dawek.

Zapowiedziano również otwarcie specjalnych centrów szczepień samochodowych w stylu "drive thru", co ma zachęcić do szczepień szczególnie osoby młodsze i te sceptycznie nastawione.

Na zakończenie podejamy kilka "twardych" liczb - w UK pierwszą dawkę szczepionki otrzymało dokładnie 30 151 287 osób, co stanowi 57,2 proc. dorosłej populacji kraju. Obiema dawkami zaszczepiono 3 527 481, osób czyli 6,7 proc. dorosłych. Znacząco maleje liczba zakażeń i zgonów. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 3862 zakażenia. To najmniej od najmniej od 17 września 2020 roku i o prawie 1,5 tys. mniej niż w zeszłym tygodniu. Z powodu zakażenia koronawirusem w tym czasie zmarło jedynie 19 osób.