Cudowny moment! Zobacz jak pielęgniarka podniosła na duchu swoich kolegów i koleżanki [WIDEO]

To niby mały gest, ale może znaczyć bardzo wiele - praktykantka pielęgniarstwa, aby podnieść na duchu swoich kolegów walczących z koronawirusem zaśpiewała i zagrała na pianinie.

W szpitalu Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust w Cambridge 20-letnia Hannah Gingell wykonała oszałamiającą interpretację piosenki "Rise Up" Andre Day`a podczas przerwy w pracy na oddziale intensywnej terapii. Taka "chwila oddechu" na pierwszej linii frontu walki z pandemią okazała się bardzo potrzebna wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i innym osobom zatrudnionym w szpitalu, którzy słuchali jak Hannah śpiewa i gra na pianinie.

Dający z siebie maksimum, pracujący w ciągłym napięciu i stresie pracownicy opieki zdrowotnej zostali doprowadzeni do łez, gdy Gingell występowała w głównym atrium budynku.

Tym niezwykłym nagraniem pracownicy szpitala podzielili się w social media - na oficjalnym Twitterze Royal Papworth Hospital opublikowano ten wzruszający występ. "Jedna z naszych gwiazd Critical Care zainspirowała swoich kolegów grając na pianinie" - czytamy we wpisie."Dziękuję Hannie za to piękne przypomnienie o wytrwałości i nadziei dla wszystkich pracowników NHS w walce z Covid-19". Zobaczcie sami jak to wyglądało:

One of our Critical Care superstars inspired her colleagues as she played the piano @RoyalPapworthHospital. Thank you Hannah for this beautiful reminder of perseverance and hope for all of the NHS staff in the fight against COVID-19. Credit: @AndraDayMusic#WEWILLRISEpic.twitter.com/eHGXNuomHM