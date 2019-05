COUNCIL TAX: Milionom mieszkańców UK należy się zwrot nadpłaconego podatku!

Na jednej z grup na Facebooku padło pytanie dotyczące umiejętności życia w Polsce po długim czasie spędzonym w Wielkiej Brytanii. Kwestia powrotu do UK po wcześniejszym powrocie do Polski wywołała duży...

5 naprawdę SKUTECZNYCH sposobów, aby nie popaść w długi w UK

Tyle wydatków, tak mało środków… Portfel pusty, a do wypłaty jeszcze kilka dni… Coś wypadło i znowu muszę wziąć pożyczkę… Znacie to? Macie tego dość? Jeśli tak to przeczytajcie ten poradnik!