Co za wygrana! W loterii EuroMillions padł rekord - ktoś zgarnął 195 mln funtów!

Jackpot! W loterii EuroMillions padła rekordowa wygrana - mieszkający na Wyspach szczęśliwiec wzbogacił się o 195 milionów funtów. Dzięki kumulacji mieliśmy do czynienia z najwyższą wygraną wszechczasów w UK!

W dniu wczorajszym, we wtorek 19 lipca 2022 roku w loterii EuroMillions padły następujący liczby: 6, 23, 27, 40, 41, a 2 i 12 zostały wylosowane, jako Lucky Stars. Jeden szczęśliwiec mieszkający w Wielkiej Brytanii, jako jedyny w całym kraju skreślił te właśnie liczby i sięgnął po pełną pulę. Do wygrania była skumulowana stawka sięgająca dokładnie 195 707 000 funtów. Dzień wczorajszy przejdzie zatem do historii nie tylko z powodu doskwierających upałów, ale również z okazji pobicia rekordu w dziejach losowych gier liczbowych. Przypomnijmy, dotychczasowy najlepszy wynik w tej kwestii należał do sympatycznych państwa z Gloucestershire. Joe i Jess Thwaitowie w maju wygrali 184 miliony, bijąc dotychczasowy rekord w skali UK wynoszący 170 milionów (z października 2017 roku).

W loterii EuroMillions padł absolutny rekord

Wczorajsza wygrana to trzecia wygrana powyżej stu milionów funtów w roku 2022. W lutym tego roku pewien szczęśliwiec wzbogacił się o 109 milionów funtów, później padła wspomniana wygrana Thwaitów, a teraz rekordowa wygrana w czasach rekordowych upałów. Dodajmy, że do tej pory w sumie 15 zwycięskich losów kupionych w UK w historii National Lottery przekroczyła sumę 100 milionów dolarów.

Andy Carter z Camelot, operatora loterii EuroMillions, zaznaczał, iż była to "niesamowita noc dla posiadacza zwycięskiego kuponu w Wielkiej Brytanii".

Kto został wczoraj milionerem?

Losowanie EuroMillions odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki, w aż 13 rożnych krajach Europy. Wyłanianie szczęśliwych numerów ma miejsce w Paryżu o godzinie 20:45. Wszystkie wygrane z nagrodą główną włącznie są wypłacane w postaci jednorazowej sumy wolnej od podatku.

EuroMillions to międzynarodowa gra liczbowa założona 7 lutego 2004 roku przez francuskiego organizatora loterii „Française des Jeux”, hiszpańską loterię krajową „Loterías y Apuestas del Estado” i brytyjską firmę Camelot. Pierwsze losowanie EuroMillions odbyło się w piątek 13 lutego 2004 roku

