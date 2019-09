Co może stać się z naszymi długami z Polski po powrocie do UK?

Po tym, jak Wielka Brytania otwarła swoje granice dla pracowników z Polski w 2004 roku, imigracja zarobkowa na Wyspy stała się czymś powszechnym. Nasi rodacy swobodnie mogli się poruszać między UK, a Polską i w pełni to wykorzystywali.

Szukający szansy na lepsze życie Polacy masowo emigrowali do Zjednoczonego Królestwa. Niektórzy wyjeżdżali tylko na określony czas, aby trochę dorobić, inni przekonawszy się do życie na Wyspie decydowali się tam pozostać na stałe. Jeszcze inni decydowali się na powrót do Polski lub na powrót do UK. Ile ludzie, tyle powodów, różne życie się układa. Warto w tym kontekście zadać pytanie co dzieje się z długami zaciągniętymi w Polsce po powrocie do UK. Pisaliśmy na łamach bloga Safe Debts o sytuacji analogicznej - o tym "Czy za długi w UK można być zatrzymanym na lotnisku?" oraz "Długi w UK a wyjazd do Polski".

>> Dowiedz się więcej o wychodzeniu z długów <<

Często jest tak, że za decyzją o wyjeździe z UK stoi lepsza oferta pracy - może to wiązać się z powrotem do kraju lub dalszą emigracją, niekoniecznie do kraju będącego członkiem Unii Europejskiej. Pewnie w takiej sytuacji ostatnią rzeczą, którą analizujemy jest to, w jaki sposób państwo, w którym zaoferowano nam pracę, ściga swoich dłużników...

Niestety, po powrocie do UK długi na Wyspy przybędą za Tobą. Z ich powodu nie można stracić wizy, na 90% nie zostaniesz z tego powodu zatrzymany na lotnisku i możesz podróżować swobodnie. W większości krajów bycie zadłużonym nie jest przestępstwem (od tej zasady są jednak pewne wyjątki, o których poniżej), ale twoi wierzyciele będą starali się odzyskać swoje pieniądze. Wspomnianymi wyjątkami są oszustwo, unikanie podatków w niektórych krajach, świadome ukrywanie aktywów lub funduszy, grzywny za przestępstwo.

>> Dowiedz się więcej o wychodzeniu z długów <<

Czy w UK można być ściganym za długi zaciągnięte w innych krajach? Tak! W jaki sposób? Więcej na ten temat przeczytasz na blogu SAFE DEBTS - kliknij tutaj!

Czy warto korzystać z pomocy w oddłużeniu? Wychodzenie z długów przypomina nieco wychodzenie z choroby. Boimy się usłyszeć złą diagnozę, dlatego wstrzymujemy się z pójściem do lekarza. Unikamy tego, co mogłoby nam naprawdę skutecznie pomóc w nadziei, że stanie się cud i problemy rozwiążą się same.

W wychodzeniu z długów nie ma drogi na skróty. Istnieją za to skuteczne i sprawdzone sposoby na to, aby jak najszybciej, a przede wszystkim mądrze pozbyć się długu. Słuchanie rad osób, które twierdzą, że długi magicznie znikają po 6 latach lub niedowiarków, wątpiących w skuteczne oddłużenie, oddala szansę na wyjście z kłopotów i systematycznie pogarsza sytuację zadłużonego.

Dlatego na pewno warto skorzystać z fachowej pomocy osób, które zbudowały doświadczenie na wieloletnim wyciąganiu ludzi z długów. Takie firmy oferują np. plan likwidacji zadłużenia (DMP) rozkładający nasze płatności na dogodne dla nas raty. Firma oddłużająca reprezentuje dłużnika w kontaktach z wierzycielem i może nawet doprowadzić do anulowania długu!

Czy masz cokolwiek do stracenia? Niewiele. Już wkrótce możesz za to zyskać święty spokój.