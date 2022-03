Ceny paliw w UK po raz pierwszy przekroczył barierę 150 pensów za litr

"Ponury kamień milowy" w cenach benzyny oraz oleju napędowego został osiągnięty - po raz pierwszy pierwszy w historii tankując na stacji w Wielkiej Brytanii zapłacimy 150 pensów za litr paliwa.

Średnia cena benzyny bezołowiowej wzrosła w minioną niedzielę, 27 lutego 2022 roku, do przeciętnego poziomu sięgającego 151,25 pensów, a cena oleju napędowego skoczyła do 154,74 pensa. Są to oficjalne dane zebrane przez RAC na podstawie informacje z około 7500 stacji benzynowych w Wielkiej Brytanii. To sytuacja absolutnie bez precedensu w historii UK - tak drogo nie było jeszcze nigdy wcześniej! "Osiągnęliśmy naprawdę ponury kamień milowy, którego nikt nigdy nie chciał doświadczyć" – komentował Simon Williams, rzecznik ds. paliw RAC. "To naprawdę zaszkodzi budżetom domowym". Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby ceny miały się zatrzymać...

Ceny paliw w UK idą w górę w rekordowym tempie

Przedstawiciel RAC`u ostrzega, że koszty zakupu paliwa prawdopodobnie wzrosną i mogą nawet przekroczyć granicę 160 pensów za litr w nadchodzących tygodniach. Jak nietrudno się domyśleć, na ceny na brytyjskich stacjach będzie miała obecna sytuacja na Ukrainie i wojna wywołana przez Rosję. Geopolityczna sytuacja w Europie tylko pogłębi kryzys związany z i tak rosnącymi kosztami życia w UK.

Zgodnie z najnowszymi danymi odnotowaliśmy wzrost cen w rekordowo krótkim czasie. Jeszcze w miniony czwartek za litr benzyny płaciliśmy 149,67 pensów , a za litr ropy - 153,05 pensa.

Jest (rekordowo) drogo, a może być jeszcze drożej...

"Pomimo tego, że rynek hurtowy nieco się uspokoił pod koniec zeszłego tygodnia, a koszt zakupu ropy spadł poniżej 100 USD, to ceny, które widzimy na dystrybutorach będą nadal rosły, ponieważ detaliści kupują paliwo po znacznie wyższych cenach" - dodawał Simon Williams.

Dodajmy, że Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie po Arabii Saudyjskiej. Istnieją obawy, że Władimir Putin mógłby zareagować na zachodnie sankcje poprzez ograniczenie dostaw.