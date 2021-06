Ceny biletów do krajów z GREEN LIST skoczyły niemal trzykrotnie po czwartkowym ogłoszeniu ministerstwa transportu

Ceny biletów lotniczych do miejsc z zielonej listy gwałtownie wzrosły.

Fot. Getty

Po czwartkowym ogłoszeniu zmian na listach zielonej, bursztynowej i czerwonej w UK, ceny biletów lotniczych do miejsc, które znalazły się na green list, gwałtownie poszły w górę. Które destynacje podrożały najbardziej?

W czwartek późno wieczorem pojawiło się ogłoszenie o zmianach na brytyjskich listach green, amber oraz red. Branża lotnicza zareagowała niemal natychmiastowo, windując ceny biletów do destynacji, które znalazły się na zielonej liście.

Ceny biletów lotniczych gwałtownie wzrosły

Gwałtowna podwyżka cen biletów lotniczych dokonała się z dnia na dzień, a właściwie - w ciągu jednej nocy. Ceny lotów na Ibizę i Majorkę wzrosły niemal trzykrotnie - i to już godzinę po ogłoszeniu ministerstwa transportu. Jednak z informacji portalu Metro wynika, że wielu Brytyjczyków okazało się tak bardzo spragnionych wakacji w ciepłych krajach, że pomimo skoku cenowego, chętnie bukowali bilety do miejsc dodanych do green list.

Przykładowo, bilety lotnicze Ryanair z UK na Ibizę jeszcze w czwartek rano kosztowały po 155 funtów - obecnie cena przekracza 300 funtów za tą samą trasę. Podobnie podrożały ceny lotów na Majorkę - ciągu mniej niż jednej doby ceny skoczyły z 153 funtów do nawet 478 funtów.

Aktualizacja brytyjskiej GREEN LIST

Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem minister transportu Grant Shapps ogłosił, że od 30 czerwca od godziny 4 rano obowiązują zaktualizowane listy green, amber i red. Do zielonej listy dodano aż 16 destynacji, czerwoną listę powiększono o sześć kolejnych terytoriów.

Od 30 czerwca do brytyjskiej zielonej listy zostaną dodane:

Anguilla

Antigua i Barbuda

Baleary

Barbados

Bermudy

Brytyjskie Terytorium Antarktyczne

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Kajmany

Dominika

Grenada

Madera

Malta

Montserrat

Wyspy Pitcairn

Turks i Caicos.