Cena masła Lurpak podskoczyła nawet do 7 funtów. A supermarkety walczą ze złodziejami nakładając zabezpieczenia

fot. Twitter

Teraz, gdy Wielka Brytania zmaga się z najwyższą inflacją od lat 70., wywołaną pandemią i wojną w Ukrainie, ceny zwykłych produktów w supermarketach poszybowały w górę, a jedna z najbardziej szokujących podwyżek dotyczy m.in. masła Lurpak.

Supermarkety na Wyspach zaczęły umieszczać etykiety zabezpieczające na produktach spożywczych, takich jak ser czy Lurpak ze względu na zatrważającą ilość kradzieży tego właśnie towaru.

Gospodarstwa domowe na Wyspach odczuwają boleśnie wzrost cen produktów spożywczych. Koszt zakupów żywnościowych wzrósł w tym roku o 380 funtów w wyniku inflacji i pogłębiającego się kryzysu.

Dane analityków pokazują, że inflacja cen artykułów spożywczych wzrosła do 8,3 proc. w ciągu czterech tygodni do 12 czerwca. To wzrost o 7 proc. w maju i najwyższy od kwietnia 2009 roku. Ceny zwykłych artykułów spożywczych podobnie jak rachunków za energię są niebotyczne. Podwyżka jest także mocno odczuwalna w przypadku masła Lurpak, którego cena wynosi teraz 7,25 funta za opakowanie 750g w Sainsbury’s. Opakowanie 500g kosztuje 5 funtów, a mniejsze 250g kosztuje 2,75 funta.

Jeśli jednak zależy nam na niższej cenie masła Lurpak, warto rozejrzeć się w różnych supermarketach i porównać ceny. Np. opakowanie 750g kosztuje 5,30 funta w Tesco. Do innych produktów spożywczych, które kosztują dużo więcej niż parę miesięcy temu, należą wyroby z kurczaka. 1kg piersi z kurczaka z Sainsbury’s kosztuje teraz 6,02 GBP, a jeszcze niedawno było to 4,84 GBP. Podobnie chleb tostowy kosztuje o 15 pensów więcej niż rok temu.

Planując proste zakupy złożone z masła, chleba, kurczaka i paczki makaronu, musisz przygotować się na wydatek średnio 11,78 funta, czyli prawie 2 funty więcej niż za ten sam skład rok temu.

Według The Food Foundation średnia cena oleju słonecznikowego wzrosła o 27 proc., cebuli dymki o 33 proc., makaronu o 14 proc., a mleka o 11-18 proc. w zależności od wielkości.

Duże supermarkety zaczęły montować urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą na niektórych produktach spożywczych – m.in. maśle Lurpak, czy serze. Gadżety te uruchamiają alarm, jeśli nie zostaną usunięte przez personel supermarketu, zanim konsument opuści sklep.

Urządzenia te zwykle montowane są na mięsie o wysokiej wartości, alkoholu i kosmetykach, jednak ostatnio – przez wzrost kradzieży zwykłych produktów – umieszcza się je na maśle czy serze. Jeden ze sklepów Asda zainstalował zabezpieczenia na opakowaniach 500g masła Lurpak.

Britain in 2022… Lurpak butter is at £6 a tub in ASDA and even has a security tag on it.



Mental! pic.twitter.com/ZxOocgYeZg