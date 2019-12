Były partner Polki, która zamordowała ich synka, trafił do więzienia. Okazało się, że pilot Ryanaira był „kontrolującym potworem”

fot. Facebook

Polka, która zabiła swojego 23-miesięcznego synka po załamaniu nerwowym, jakie przeszła w wyniku pastwienia się nad nią jej byłego już partnera, została skazana na 15 lat więzienia. Kontrolujący i wywierający na nią presję mężczyzna, który pracował jako pilot w Ryanairze, został skazany na 18 miesięcy więzienia.

Peter Chilvers, który pracował jako pilot w Ryanairze, został skazany na 18 miesięcy więzienia po tym, jak oskarżono go o kontrolowanie i wywieranie nacisku na Magdę Lesicką. Kobieta z kolei otrzymała wyrok 15 lat więzienia za zadźganie nożem 23-miesięcznego synka, Jamesa w ich domu w Wythenshawe (Greater Manchester) w sierpniu 2017 roku.

W czasie rozprawy sądowej okazało się, że Chilvers poddawał kobietę nieustającym psychologicznym torturom w czasie trwania ich związku. Para była ze sobą od 2010 roku, jednak Chilvers zdradzał Polkę od 2014 ze swoją koleżanką z pracy, która obecnie jest jego partnerką i matką dwójki jego dzieci.

Chilvers wielokrotnie groził Polce, że ją zabije, gdy zabierze ich syna spod jego opieki i żądał od niej, aby mieszkali razem w nowym domu, który kupił w Cheshire.

Lesicka przyznała się w sądzie do popełnienia morderstwa, jednak ze względu na stan psychiczny, w którym wtedy się znajdowała, nie pamięta samego aktu zabójstwa.

W swoim oświadczeniu sądowym Polka napisała: „Wiem, że moje życie zmieniło się już na zawsze i nic nie mogę zrobić, aby to cofnąć. Przez resztę życia będę myśleć nad tym, co się stało, a jest to beznadziejna perspektywa. Gdy zaczęłam związek z Peterem Chilversem, nie miałam pojęcia, że będzie on kontrolującym potworem, którym się okazał. Ważne jest, aby opinia publiczna wiedziała, jaki miało wpływ na mnie wykorzystywanie dokonane Petera Chilversa. To mnie zniszczyło. Nie mam pojęcia, jak to osiągnął, i najprawdopodobniej przez resztę życia będę starała się przepracować to, jak zmienił mnie z pewnej siebie i ambitnej osoby w to, czym jestem teraz.”

„Bardzo mało mi w życiu pozostało, nie mam nawet wolności. Jest to moje brzemię. Akceptuję je w nadziei, że pewnego dnia będę mogła pójść naprzód. Złamał mnie i nigdy nie będę osobą, którą byłam wcześniej, zanim go poznałam. Jestem teraz sama, czuję się okropnie, bezwartościowa, bezbronna, upokorzona, winna i słaba. Peter był odpowiedzialny za to, co mi zrobił. Przeraża mnie to, że może to zrobić komuś innemu” – napisała w swoim oświadczeniu Polka.

