Budżet 2020: Dzięki NOWYM stawkom National Insurance pracownicy w UK zaoszczędzą nawet £104 rocznie!

Fot. Getty

Ponad 30 milionów pracujących mieszkańców UK zaoszczędzi w najbliższym roku podatkowym nawet £104 dzięki nowym stawkom National Insurance. Potwierdzi to dziś Kanclerz Skarbu Rishi Sunak.

W dniu dzisiejszym nowy Kanclerz Skarbu Rishi Sunak prezentuje parlamentarzystom budżet na kolejny rok podatkowy. Wiadomo już, że jedną z pozycji zawartych w budżecie na rok 2020/2021 jest podwyżka progu zarobków (ang. National Insurance threshold), od którego pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. W zeszłym roku podatkowym próg ten wynosił £8 632, a w kolejnym roku podatkowym osiągnie on wartość £9 500. Przy 12-proc. stawce NI oznacza to, że pracownicy na etacie zaoszczędzą nawet £104 w ciągu roku. Korzyści ze zmiany stawek NI odczują także osoby samozatrudnione (ang. self-employed), które dzięki nowym regulacjom będą mogły zaoszczędzić w ciągu roku nawet £78.

- Potwierdzenie, że rząd podnosi próg, od którego wymagane jest opłacanie ubezpieczenia społecznego, do kwoty £9 500, to dobra wiadomość, ponieważ zostawia w portfelach 31 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii do £104 w ciągu roku. To oznacza, że osoby zarabiające poniżej £9500 nie zapłacą żadnego ubezpieczenia społecznego – zaznaczył z zadowoleniem Steven Cameron z Aegon UK.

Przypomnijmy, że opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (ang. National Insurance Contributions) jest w UK obowiązkowe. Dzięki NIC każda osoba pracująca na Wyspach jest uprawniona do darmowych świadczeń zdrowotnych, a także do otrzymywania niektórych zasiłków oraz emerytury państwowej. Istnieje kilka głównych klas składek na ubezpieczenia społeczne, wśród których najpopularniejsza jest Klasa 1, obejmująca pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz ich pracodawców. Następnie mamy Klasy 2 i 4 składek, które obejmują osoby samozatrudnione (Klasa 4 dotyczy osób, które przekroczyły pewien próg dochodów), a Klasa 3 składek – to ubezpieczenie dobrowolne.