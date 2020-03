Banki w UK z powodu koronawirusa odraczają spłaty kredytów - Bank of England obniża stopy procentowe

Tymczasem Bank of England obniża stopy procentowe.

Osoby, które zostały dotknięte epidemią koronawirusa mogą liczyć na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego na okres nawet do trzech miesięcy. Tzw. "okno hipoteczne" zaproponowały banki RBS, TSB i Lloyds.

Jak czytamy na łamach BBC brytyjskie banki w obliczu epidemii koronawirusa na Wyspach zdecydowały się do pewnego stopnia "pójść na rękę" swoim klientom. Oprócz wspomnianych wyżej "okien hipotecznych" możliwe będzie również zamknięcie rachunków oszczędnościowych na określony czas. Dzięki temu możliwy będzie dostęp do dodatkowych środków, które w ciągu najbliższych dni i tygodni mogą się bardzo przydać. Zaznaczmy, że ta operacja będzie możliwa bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Pojawiły się możliwości "wakacji kredytowych", dzięki którym możliwe jest odroczenie spłat kolejnych rat. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane są indywidualnie, a warunki i długość takich "wakacji" różnią się w zależności od poszczególnych banków. Oprócz tego możliwe są zwroty zaliczek gotówkowych z karty kredytowej, ubieganie się o tymczasowe zwiększenie limitu kredytu karty kredytowej, podwyższenie limitu jednorazowej wypłaty gotówki do 500 GBP oraz uruchomienie dodatkowych środków dla osób, które borykają się z problemami finansowymi.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą zaistnieć okoliczności, w których klient może wpaść w kłopoty finansowe. Z tego powodu będziemy podchodzić do naszych klientów indywidualnie, aby zaoferować mu odpowiednie opcje, które pomogą mu w zarządzaniu finansami najbardziej" - komentował zaistniałą sytuacją rzecznik RBS, cytowany przez serwis informacyjny BBC.

W kwestii spłat kredytu hipotecznego banki w UK zaoferowały również dodatkową pomoc dla firm i przedsiębiorstw. Warto w tym miejscu zaznaczyć to, na co zdążyli już zwrócić brytyjscy żurnaliści - w sytuacji gdy otrzymamy od banku pomoc w ramach radzenia sobie z koronawirsuem warto uzyskać od niego wiążącą informacje, że to działanie nie odbije się na naszym "credit score".

Tymczasem Bank Anglii obniżył główną stopę procentową w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Stawka została obniżona z 0,25 procent do 0,75 procent, a wedłu brytyjskich mediów mają również zostać uruchomienie dodatkowe fundusze dla małych firm.

Z punktu widzenia Bank of England obecna sytuacja ma charakter przejściowy, ale spowoduje znaczące zakłócenia w łańcuchach dostaw. Przez to płynność finansowa może zostać zakłócona i zwiększenie popytu na kredyty krótkoterminowe może jeszcze wzrosnąć. Z tego właśnie powodu konieczne były cięcia w stopach. "Obniżenie stopy bankowej pomoże wesprzeć zaufanie przedsiębiorców i konsumentów w trudnych momentach, wzmocnić przepływy pieniężne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz obniżyć koszty i poprawić dostępność finansowania" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu BoE.