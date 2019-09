Brytyjski rząd przekazał UE nieformalne propozycje dotyczące umowy brexitowej

Po raz pierwszy od czasu objęcia urzędu przez Borisa Johnsona strona brytyjska przekazała stronie unijnej propozycje wyjścia z impasu w kwestii Brexitu. Jak potwierdził rzecznik rządu przesłano "pewne propozycje w formie pisemnej" dotyczące umowy wyjścia UK z UE.

Według doniesień brytyjskiej prasy rząd Borisa Johnsona miał wczoraj przekazać Brukseli propozycje rozwiązania impasu w sprawie Brexitu. Jak czytamy na łamach "The Sky News" do Brukseli przesłano "pewne propozycje w formie pisemnej", co zostało potwierdzone przez rzecznika gabinetu Borisa Johnsona. Na razie są to jedynie nieformalne rozwiązania, które zawierają propozycje wysunięte przez stronę brytyjską w kwestiach spornych.

Mamy do czynienia z "poufnymi" propozycjami o charakterze technicznym - nie są to jeszcze gotowe i oficjalne rozwiązania, które Londyn będzie forsował w negocjacjach z Brukselą. - Przedstawimy formalne rozwiązania na piśmie, gdy tylko będziemy gotowi - komentował rzecznik rządu, zwracając uwagę, że negocjatorzy Borisa Johnsna pracują nad konstruktywnym rozwiązaniem kwestii back-stopu.

Jeśli idzie o treść przekazanych dokumentów, to według dziennikarzy "Sky News" dotyczą one głównie relacji handlowych między Wspólnotą a UK. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa, od kiedy Boris Johnson został szefem rządu. Do tej pory negocjacje brexitowe między Londynem a Brukselą stały w miejscu. BoJo ciągle zapewniał, że chce zmienić ustalenia umowy wynegocjowanej przez Theresę May, ale w zasadzie nic w tym kierunku nie robił, co wytykała mu strona unijna.

W dniu dzisiejszym mają rozpocząć się techniczne rozmowy pomiędzy głównym unijnym negocjatorem Michelem Barnierem, a sekretarzem ds. Brexitu Stephenem Barclay`em. W dniu wczorajszym Parlament Europejski przyjął rezolucje, na mocy której wyrażono zgodę na wydłużenie terminu Brexitu. Strona unijna daje wyraźnie do zrozumienia, że jeśli nie uda się dogadać teraz, to alternatywą nie musi być "NO DEAL", ale możliwe jest przełożenie terminu wyjścia.

Dodajmy jednak, że nie wszyscy członkowie bloku europejskiego są tak wyrozumiali i cierpliwi. Dwóch unijnych liderów postawiło Borisowi Johnsonowi ultimatum: albo przedstawi on UE do końca września plan brexitowy, albo Wielką Brytanię będzie czekać twardy Brexit. O terminie ostatecznym rozmawiano na spotkaniu prezydenta Macrona z premierem Finlandii w Paryżu w środę wieczorem.