Brytyjski bank grozi klientom zamknięciem kont, jeśli nie będą nosić maseczek w oddziałach

Bank HSBC w oficjalnym oświadczeniu zagroził, że zamknie konta tym klientom, którzy odmówią założenia maseczek podczas wizyt w oddziałach na terenie UK, co z kolei naraża na niebezpieczeństwo zarówno te osoby, jak i pracowników banku w czasie pandemii.

HSBC skarży się na to, że niektórzy klienci nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i nie tylko nie stosują się do zasady dystansu społecznego w oddziałach banku, ale także nie noszą maseczek ochronnych.

Zamknięcie konta za brak maseczki

Szef HSBC UK, Jackie Uhi powiedziała:

- Nasi koledzy w oddziałach banku są pracownikami kluczowymi (key workers) i chodzą do pracy każdego dnia, aby klienci, którzy ich potrzebują, mieli dostęp do ważnych finansowych usług. Niestety niektórzy ludzie nie chronią siebie, naszych kolegów i innych klientów odmawiając założenia maseczek ochronnych w naszych oddziałach lub przestrzegania dystansu społecznego.

Uhi zaapelowała do mieszkańców Wysp, aby nie przychodzili do oddziałów banku, chyba że jest to absolutnie konieczne i zastrzegła, że agresywne zachowanie nie będzie tolerowane. Dodała również:

- Nasi koledzy zasługują na szacunek i nie powinni doświadczać przemocy czy obraźliwego zachowania wobec nich. Zastanówcie się, czy musicie iść do oddziału, czy może raczej jesteście w stanie poradzić sobie z dostępem do usług bankowych ze swojego bezpiecznego domu za pomocą narzędzi cyfrowych. Jeśli musisz do nas przyjść, proszę załóż maskę ochronną i zachowaj wymagany dystans od innych osób. W przypadku gdy ktoś narazi siebie lub naszych kolegów na ryzyko, i nie będzie posiadał medycznego uzasadnienia, skorzystamy z prawa do zamknięcia mu konta.

Surowe restrykcje nie tylko w bankach

Bank HSBC postanowił podejść bardziej radykalnie do osób, które nie chcą przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w jego oddziałach, po tym, jak coraz więcej firm wprowadziło ostrzeżenia dla klientów.

Część supermarketów na Wyspach, jak Asda, Morrisons, Sainsbury’s czy Tesco zapowiedziały już, że odmówią wpuszczania do sklepów osób, które nie będą miały maseczek, chyba że będą posiadały medyczne uzasadnienie.