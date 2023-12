Brytyjska rodzina królewska pokazała oficjalne świąteczne zdjęcia na Boże Narodzenia 2023

William i Kate pozują z George`m, Charlotte i Louisem na prostym, ale stylowym, monochromatycznym zdjęciu, a król Karol III i królowa Kamilla prezentują się w pełni monarszego bogactwa na zdjęciu z koronacji — tak wyglądają zdjęcia zrobione na potrzeby tegorocznych kartek świątecznych brytyjskiej rodziny królewskiej.

Zgodnie z tradycją, co roku, w trakcie sezonu świątecznego, przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej pokazują „christmas photos”, a więc zdjęcia, które ozdobią oficjalne świąteczne kartki z życzeniami wysyłane do przyjaciół, rodziny i współpracowników. W 2023 roku fotografia księcia i księżnej Walii nie mogła się bardziej różnić od stylizacji przyjętej przez króla i królową Zjednoczonego Królewstwa. Podczas gdy „młodzi” postawili na kameralność, swobodę i rodzinność, „starzy” zdecydowali się na bardziej tradycyjne, formalne i iście królewskie podejście do tematu.

Jak im to wyszło? Co podoba wam się bardziej? Zobaczcie sami:

Rodzina następcy brytyjskiego tronu zdecydowała się na bardzo „zrelaksowaną” estetykę. Zdjęcie Williama i Kate z dziećmi w dopasowanych białych koszulach cechuje się nonszalancją i swobodną, ciężko znaleźć tu jakieś zadęcie. Zarówno stojący z tyłu rodzice, jak i książę Jerzy (10 lat), książę Louis (5 l.) i siedząca na krześle ośmioletnia księżniczka Charlotte są uśmiechnięci, a guziki koszul pod ich szyjami są rozpięte.

Zdjęcie rodziny Williama i Kate zostało zrobione przez Josha Shinnera, londyńskiego fotografa i reżysera.

This year’s official Christmas card features a photograph of The King and Queen taken in the Throne Room at Buckingham Palace on Coronation Day by Hugo Burnand. pic.twitter.com/nTawKRUAFZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 9, 2023