Styl życia Brytyjczycy zażywają najwięcej kokainy wśród rozwiniętych narodów Europy

Wielka Brytania ma drugi najwyższy na świecie wskaźnik zażywania kokainy. Eksperci twierdzą, że narkotyk ten jest niezwykle popularny na Wyspach. Można ją zamawiać „tak łatwo jak pizzę”…

Z raportu przygotowanego przez OECD, w który wzięto pod uwagę 41 rozwiniętych krajów na świecie, wynika, iż mieszkańcy Wielkiej Brytanii zażywają kokainę na potęgę.

Dane dla Anglii i Walii wskazują, że 2,7 procent osób w wieku od 15 do 64 lat zażywa ten narkotyk każdego roku. Odpowiada to liczbie 1,02 miliona, czyli jednej na 37 osób. Zażywanie jest dwukrotnie częstsze wśród mężczyzn niż kobiet – przyznaje się do tego jeden na 26 mężczyzn w porównaniu do jednej na 63 kobiety. Wielka Brytania znajduje się na drugim miejscu wśród 41 krajów świata rozwiniętego, ustępując jedynie Australii z wynikiem 4,2%. Brytyjczycy zażywają ten narkotyk częściej niż mieszkańcy Meksyku (0,8%) i Kolumbii (0,62%).

„Kokaina jest obecnie tańsza, niż kiedykolwiek wcześniej”

– Powszechność zażywania narkotyków wynika z ich ceny i dostępności, a kokaina jest obecnie tańsza, niż kiedykolwiek wcześniej – komentuje profesor Ian Hamilton, ekspert ds. narkotyków na Uniwersytecie w Yorku, jak cytujemy za portalem „The Sun”.

– W Wielkiej Brytanii 10–20 funtów wystarczy na kilka kresek przy okazji wieczornego wyjścia. To cena dobrego koktajlu lub kilku kufli piwa. Jednocześnie kokaina stała się bardziej dostępna i jeszcze silniejsza – uzupełnia profesor Hamilton. Dodawał, że narkotyk brany jest dosłownie wszędzie w toaletach w pubach, klubach nocnych i na boiskach piłkarskich.

Kokainowa epidemia

Z kolei doktor Niall Campbell, psychiatra w szpitalu rehabilitacyjnym Priory w Roehampton, zaznacza, iż „zażywanie kokainy jest obecnie niemal epidemią”.

– To już nie jest narkotyk dla ludzi zamożnych, wszyscy go biorą. Jeśli idziesz na mecz piłki nożnej, to w przerwie ustawia się kolejka młodych mężczyzn udających się do toalety, aby zażyć kokainę. Zdobycie kokainy jest równie łatwe, jak zamówienie pizzy – podsumowuje.

Czym grozi zażywanie kokainy?

Kokaina należy do narkotyków klasy A, a za jego posiadanie grozi kara do siedmiu lat więzienia. Z kolei za handel grozi dożywocie oraz grzywny, które nie mają górnego limitu. Kokaina uszkadza serce, może spowodować zatrzymanie akcji serca, a także zakła oddychanie. Uzależnia i szkodzi zdrowiu psychicznemu, potencjalnie prowadząc do depresji, zachowań agresywnych i paranoi.