Brytyjczycy i Polacy na razie z zakazem wjazdu na wakacje do Grecji

Fot. Getty

Zamiłowanie do spędzania wakacji w Grecji łączy Polaków i Brytyjczyków od wielu lat. Niestety – po 15 czerwca, gdy Grecy otworzą granice dla turystów, Polacy i Brytyjczycy nie będą się mogli dostać na obszar dawnej Hellady.

Grecki rząd opublikował właśnie listę 29 krajów, których obywatele będą mogli od 15 czerwca przyjechać do Grecji na urlop. Ale wśród nich próżno jest niestety szukać Polski i Wielkiej Brytanii, które zostały zaliczone przez Greków do krajów słabo radzących sobie z epidemią. Jeśli chodzi o Zjednoczone Królestwo, to tu obawy Greków budzi przede wszystkim wciąż duża liczba zachorowań oraz zgonów (tylko wczoraj zmarło 377 osób, zwiększając tym samym liczbę ofiar śmiertelnych COVID-19 do 37 837). W Polsce natomiast, choć liczba zgonów przekroczyła „zaledwie” 1000, a łącznie od połowy marca stwierdzono „jedynie” ok. 23 000 zakażeń, to krzywa zachorowań nie chce spadać.

Kto wjedzie do Grecji od 15 czerwca?

Wśród szczęśliwców, którzy będą mogli już 15 czerwca udać się na wypoczynek w ciepłym, greckim słońcu, znaleźli się obywatele Albanii, Australii, Austrii, Czarnogóry, Bułgarii, Korei Południowej, Niemiec, Danii, Szwajcarii, Estonii, Finlandii, Japonii, Izraela, Chin, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Libanu, Litwy, Macedonii Północnej, Malty, Nowej Zelandii, Norwegii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier. To łącznie 29 państw, które Grecy, po przeanalizowaniu ich profili epidemiologicznych, a także raportów Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, uznali za jako tako bezpieczne. Lista państw będzie na bieżąco weryfikowana i zostanie najprawdopodobniej rozszerzona już 1 lipca.

Mieszkańcy Wysp, w odróżnieniu od Polaków mieszkających nad Wisłą, nie będą też mogli na razie wjechać na Cypr. Rząd greckiej części wyspy Afrodyty ogłosił otwarcie granic w dwóch etapach – 9 i 20 czerwca. W pierwszym etapie na Cypr będą mogli przyjechać obywatele Grecji, Malty, Bułgarii, Norwegii, Austrii, Finlandii, Słowenii, Węgier, Izraela, Danii, Niemiec, Słowacji i Litwy. Z kolei w trakcie drugiego etapu dołączą do nich także Polacy, Szwajcarzy, Rumunii, Chorwacji, Estończycy i Czesi.