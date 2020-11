Boże Narodzenie w UK: Jak sprawić, aby Twoje dziecko dostało list od Świętego Mikołaja?

Brytyjskie Royal Mail wystartowało z akcją "Write to Santa". Zgodnie z duchem bożonarodzeniowej tradycji wszystkie dzieciaki w UK mogą liczyć na otrzymanie listu od samego Świętego Mikołaja! Wyjaśniamy, jak to zrobić!

Pisanie listów do Świętego Mikołaja to piękna świąteczna tradycja, która jest kultywowana zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Dzięki niej dla dzieci Boże Narodzenie staje się jeszcze bardziej magiczne i wyjątkowe, a ich rodzice dowiadują się o jakich prezentach marzą ich pociechy. Brytyjskie Royal Mail co roku oferuje specjalną usługę dzięki której dzieciaki z całego UK mogą nie tylko napisać list do Świętego Mikołaja, ale również otrzymać od niego odpowiedź adresowaną prosto z "Bieguna Północnego"!

Jak działa program "Write to Santa"?

"Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i wiemy, że chcesz mieć pewność, że Twój list adresowany do Świętego Mikołaja dotrze do niego" - czytamy na oficjalnej stronie Royal Mail. "Właśnie otrzymaliśmy poniższą wiadomość od samego Świętego Mikołaja - jest tak samo podekscytowany Bożym Narodzeniem jak my!".

Jak się okazuje Royal Mail "pomaga" w obsłudze korespondencji Świętego Mikołaja. W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby otrzymać list od Mikołaja?

Najpierw należy poprosić swojego malucha o napisanie listu, podając pełne imię i nazwisko oraz adres. Następnie trzeba wrzucić list do koperty ze znaczkiem i wysłać na „adres” Świętego Mikołaja podany przez Royal Mail. Przy tym wszystkim trzeba pamiętać o terminie i zdążyć z napisaniem i wysłaniem listu przed 11 grudnia 2020 roku.

Pod jaki adres kierować listy?

Santa/Father Christmas

Santa's Grotto

Reindeerland

XM4 5HQ

Jeśli chcecie otrzymać odpowiedź po walijsku można napisać pod ten adres:

Sion Corn

Ogof Sion Corn

Gwlad Y Ceirw

XM4 5HQ

Po więcej szczegółów odsyłamy na oficjalną stronę internetową Royal Mail.