"Boimy się o Brexit" - torysi przerażeni wizją współpracy w laburzystami

Theresa May zaproponowała liderowi opozycji przystąpienie do rozmów, których rezultatem miałoby być wspólne rozwiązanie kwestii Brexitu. Konserwatyści nie są jednak zadowoleni z takiego obrotu sprawy, a jeden ministrów zrezygnował ze stanowiska, po tym jak premier ogłosiła chęć współpracy z laburzystami.

Jak donosi "The Guardian", czołowi zwolennicy Brexitu z Partii Konserwatywnej głośno wyrażają swoją dezaprobatę względem nowego planu Theresy May. Torysi o mocno pro-brexitowym nastawieniu i przeciwnicy tzw. "miękkiego Brexitu" - głównie z eurosceptycznej grupy European Research Group (ERG) - stwierdzili, że wątpią, iż będą wstanie poprzeć porozumienie, które Theresa May wypracowałaby wspólnie z laburzystami.

Theresa May rozpoczyna rozmowy z Jeremy'm Corbynem, by "uratować Brexit"

Podczas wtorkowego spotkania gabinetu, które trwało aż siedem godzin, premier musiała walczyć o utrzymanie porządku wśród swoich partyjnych kolegów, którzy rywalizują między sobą o ewentualne przejęcie władzy po Theresie May. Wielu ministrów powiedziało, że nie chcą dalszego opóźnienia Brexitu i obawiają się, że zostaną zmuszeni przez parlament to akceptacji kolejnego wydłużenia art. 50.

Gavin Williamson, sekretarz obrony, był jednym z przeciwników długiego opóźnienia, prosząc premiera, jak długo przedłużenie Brexitu będzie skłonna zaakceptować, według źródeł gabinetu, który powiedział, że May odmówił odpowiedzi.

Z OSTATNIEJ CHWILI: Theresa May poprosi Unię Europejską o dalsze opóźnienie Brexitu

Geoffrey Cox, prokurator generalny, którego dowody na to, że Wielka Brytania ryzykowała, że zostaną uwięzieni w irlandzkim backstopie, w nieskończoność pomogły zlikwidować porozumienie May w drugim znaczącym głosowaniu, wezwał premiera do ustępstw wobec Corbyna, aby zdobyć większość.

Jeden z ministrów, na skutek planu współpracy Theresy May z laburzystami, ogłosił swoją rezygnację. Jak informuje "Standard Evening", Nigel Adams, podsekretarz stano ds. Walii, oskarżył premier o "poważny błąd", którym miałoby być przygotowywaniu w umowy brexitowej z "marksistą, który nigdy w życiu politycznym nie postawił brytyjskich interesów na pierwszym miejscu".