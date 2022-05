Przełom w sprawie morderstwa Polaka w Blantyre - udało się aresztować podejrzanego

W związku z domniemanym morderstwem Polaka w Szkocji, które miało miejsce trzy lata temu, aresztowano i oskarżono 25-letniego Thomasa Wilsona. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Jak podaje serwis informacyjny BBC, przed obliczem sądu Hamilton Sheriff Court stanął Thomas Wilson. W dniu 9 maja 2022 roku pochodzący z Glasgow mężczyzna został oskarżony o morderstwo i nie przyznał się do winy w tej sprawie. Następnie, został wypuszczony za kaucją, a sprawa została przekazana do dalszego zbadania

Przypomnijmy, ofiarą tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w szkockim hrabstwie South Lanarkshire był Polak. W Greenhall Park w Blantyre, w dniu 11 lutego 2019 roku w spalonym samochodzie marki Mercedes znaleziono ciało naszego rodaka. 36-letni Polak miał przybyć do Szkocji z Polski zaledwie dwa dni wcześniej. Według funkcjonariuszy lokalnej policji, miał on przyjechać do Tayside, aby odwiedzić swoich krewnych. Samochód, w którym odnaleziono jego ciało został skradziony w Edynburga 24 stycznia 2019 roku.

Po trzech latach dokonał się przełom w tej sprawie

W ramach działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Police Scotland próbowano uporządkować chronologię zdarzeń i ustalić co robił 36-letni Polak przed śmiercią. W tym celu dokonano analizy materiałów nagranych przez kamery CCTV oraz przesłuchano mieszkańców East Kilbride i Blantyre

Dodajmy, że w 2020 roku dokonano aresztowania dwóch innych mężczyzn w związku z tą sprawą, ale zostali oni zwolnienie i nie postawiono im żadnych zarzutów.

Czy uda się rozwikłać tajemnicę śmierci Polaka?

- Możemy potwierdzić, że specjalnie wyszkoleni oficerowie zapewniają wsparcie rodziny ofiary w tym bardzo trudnym czasie - komentował starszy oficer śledczy, David Scott, zaangażowany w tę sprawę, trzy lata temu. - Wiemy, że pan Rafał wyruszył ze swojego domu w Polsce i po wylądowaniu na lotnisku w Edynburgu pojechał do Tayside w sobotę. W poniedziałek 11 lutego wyjechał do South Lanarkshire. Tego samego dnia znaleźliśmy jego ciało w samochodzie, który spłonął - kończy Scott.