Bigos doskonały na Boże Narodzenie. Prosty przepis, który zrobisz jeśli mieszkasz za granicą

Przepisów na bigos jest tyle ile domów. Każda gospodyni robiła swoją wersję tego dania. A bigos jest wspaniałą potrawą, szczególnie zimą, gdyż jest mocno rozgrzewający. Można go także przygotować ze składników dostępnych w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez bigosu i słusznie! Poniżej prezentujemy prosty przepis na bigos, który bez problemu przygotujecie na Boże Narodzenie.

Bigos nie może się nie udać. W zależności od gustu można go robić z kapusty kiszonej, słodkiej albo mieszanki obu. To samo dotyczy mięsa – można dowolnie mieszać jego rodzaje. Dla większości osób podstawą są suszone grzyby, które nadają niezwykły smak tej potrawie. Jest to składnik, który trudno dostać poza Polską – należy szukać w polskich sklepach bądź jako wild mushrooms w brytyjskich. Suszone grzyby są także dostępne do zamówienia na Amazon.

Fantastyczne polskie danie na każdą okazję – łatwe w przygotowaniu, bajeczne w prostocie smaku.

Z ciekawostek, BBC opublikowała kiedyś przepis na polski bigos nazywając go Polish hunter’s stew.

Przepis na bigos

Składniki:

2 łyżki oleju roślinnego

1 cebula

300 g mięsa wieprzowego

200 g boczku

1/3 główki białej kapusty

500 g kapusty kiszonej

2 łyżki sosu sojowego

1 łyżka sosu worcestershire

1/3 szklanki czerwonego wina

300 g suszonych grzybów leśnych (namoczonych w wodzie).

2 łyżki powideł śliwkowych lub kilka suszonych śliwek

1 twarde i kwaśne jabłko

przyprawy: około 1,5 łyżeczki soli morskiej, po 1 łyżeczce zmielonego czarnego i białego pieprzu, 5 ziaren jałowca, 1,5 łyżeczki kminku w całości

1/4 szklanki soku jabłkowego

Przygotowanie:

Garnek postawić na ogniu i podgrzać, wlać olej, dodać posiekaną w kostke cebulę i zeszklić ją od czasu do czasu mieszając.

Dodać pokrojone mięso i obsmażać z każdej strony (przez około 7 minut).

W międzyczasie umyć i posiekać świeżą kapustę. Kapustę kiszoną pokroić nożyczkami lub nożem na około 3 cm kawałki (wcześniej opłukać ją na sitku).

Do obsmażonego mięsa wlewać kolejno: sos sojowy, sos worcestershire, czerwone wino, za każdym razem zagotowując. Zwiększyć ogień i stopniowo wkładać kapustę białą, a później kapustę kiszoną, mieszając i gotując jednocześnie.

Jeśli smażyliśmy na patelni, przekładamy mięso do garnka i do niego dodajemy już kapustę. W międzyczasie oczyścić dokładnie grzyby i pokroić na kawałki.

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Cały czas gotując kapustę dodać do niej grzyby, wymieszać. Dodać powidła śliwkowe, wymieszać. Dodać obrane i starte jabłko oraz pieprz.

Wszystko wymieszać, zalać sokiem jabłkowym, wlać 1/4 szklanki wody i zagotować. Przykryć pokrywą i wstawić do nagrzanego piekarnika.

Piec przez 1/2 godziny, a następnie przemieszać bigos. Przykryć i wstawić do piekarnika zmniejszając temperaturę do 160 stopni C. Piec przez 1 i 1/2 godziny, w międzyczasie 2 – 3 razy potrawę przemieszać.