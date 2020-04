Bez imigrantów z Polski - nie da rady! Przez zamknięte granica gospodarka niemiecka ma DUŻY problem

Jak czytamy na łamach internetowego serwisu "Rzeczpospolita" bez pracowników z Polski u naszych zachodnich sąsiadów jest krucho z gospodarką! Niemcy mogą sobie nie poradzić bez pracy imigrantów.

"Bez Polaków nic nie działa" - to nie my, Polacy, wymyśliliśmy sobie taki tytuł! W taki sposób zatytułowano artykuł, który w czwartek ukazał się na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Niemiecki dziennik przypomina, że na 33,4 mln pracowników w Niemczech aż 4,2 mln to cudzoziemcy. W tym gronie największy odsetek stanowią właśnie Polacy. Niemal pół milionach naszych rodaków (dokładnie 440 tysięcy) pracuje w Niemczech, a to nie wszystko, bo do tej liczby nie wliczono tych, którzy w Polsce mieszkają, ale do pracy dojeżdżają do Niemiec.

... i właśnie takich pracowników teraz najbardziej u naszych zachodnich sąsiadów potrzeba. Ze względu na zamknięte granice brakuje pracowników sezonowych, którzy mogliby zająć się zbieraniem dojrzewających szparagów. Niemieckie niemieckie MSW wydało decyzję o izolacji od państw sąsiednich, nie licząc Austrii i Holandii. Lokalne władze apelują o zmianę tej decyzji. Apeluje o to między innymi premier Brandenburgii Dietmar Woidke.

Co na to władze centralne? Widzą rozwiązanie w... uchodźcach. W Niemczech przebywa ich około 156 tys. i pozostają bezrobotni. Problem w tym, że nikt do ciężkiej pracy ich nie zmusi, a nawet gdyby się to udało, jest ich za mało. Do pracy sezonowej potrzeby aż 300 tysięcy par rąk do ciężkiej roboty!

Warto dodać, że nie idzie tylko o Polaków wykonując proste prace sezonowe. W niemieckich szpitalach zatrudniono tysiące naszych rodaków z medycznym wykształceniem. W związku lekarze z pandemią postanowili wrócić do Polski, a przynajmniej ich spora część.

"W Schwedt spośród 50 zatrudnionych tam polskich lekarzy i pielęgniarek połowa od kilku dni nie pracuje. Przedstawiciel tamtejszej kliniki mówił Deutsche Welle, że zamknięcie polskiej granicy można interpretować jako akt wrogi" - czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".